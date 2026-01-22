ICE chce vstupovať do obydlí aj bez súdneho povolenia
- DNES - 5:11
- Washington
Podľa internej smernice amerického Imigračného a colného úradu (ICE), ktoré má k dispozícii agentúra AP, chcú federálni imigrační úradníci vstupovať do súkromných obydlí aj bez súdneho príkazu.
Smernica odporúča príslušníkom ICE použiť silu na vstup do obydlia aj výlučne na základe administratívneho príkazu na zatknutie osoby určenej na vyhostenie.
AP pripomína, že obhajcovia prisťahovalcov, skupiny poskytujúce právnu pomoc a miestne samosprávy už roky vyzývajú ľudí, aby neotvárali dvere imigračným agentom, pokiaľ im nepredložia povolenie na vstup vydané sudcom. Toto usmernenie vychádza z rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktoré s odvolaním na 4. dodatok ústavy vo všeobecnosti zakazujú orgánom činným v trestnom konaní vstupovať do obydlí bez súhlasu súdu.
V dokumente sa uvádza, že agenti musia najprv zaklopať na dvere a oznámiť, kto sú. Do obydlí môžu vstúpiť medzi 6.00 h až 22.00 h. Osobám vo vnútri musia dať „primeranú šancu konať v súlade so zákonom“. „Ak cudzinec odmietne vstup, príslušníci a agenti ICE by mali na vstup do obydlia cudzinca použiť len nevyhnutnú a primeranú silu, a to po riadnom oznámení oprávnenia a zámeru príslušníka alebo agenta vstúpiť,“ uvádza sa v smernici.
Podľa zdroja AP sa nová smernica používa pri školení nových príslušníkov ICE. Zdroj tvrdí, že novým zamestnancom je počas nich prízvukované, aby postupovali podľa pokynov uvedených v novej smernici, a nie na základe školiacich materiálov, ktoré sú s ňou v rozpore.
Väčšinu osôb imigračné úrady zatýkajú na základe administratívnych príkazov, interných dokumentov vydaných imigračnými úradmi, ktoré oprávňujú zatknúť konkrétnu osobu, ale nedovoľujú príslušníkom ICE násilne vstúpiť do súkromných obydlí alebo iných neverejných priestorov bez súhlasu. Urobiť tak môžu len so súhlasom súdu.
Federálni agenti však tento mesiac v Minneapolise vyrazili dvere domu Libérijčana s príkazom na deportáciu z roku 2023, ktorého následne zatkli. Dokumenty, ktoré preskúmala agentúra AP, odhalili, že agenti mali len administratívny príkaz.
Príslušníci ICE často čakajú celé hodiny, kým hľadaná osoba vyjde von zo svojho príbytku, aby ju mohli zatknúť na verejných miestach, kde môžu pôsobiť bez rizika porušenia štvrtého dodatku ústavy.
Organizácia Whistleblower Aid označila novú smernicu za „úplný odklon od zákona“ a uviedla, že podkopáva „4. dodatok a práva, ktoré chráni“.
