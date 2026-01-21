Putin: Moskva si preštuduje Trumpovu pozvánku do Rady mieru, potom na ňu odpovie
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Moskva preštuduje pozvánku zo strany šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa do radov jeho tzv. Rady mieru.
„Ruské ministerstvo zahraničných vecí bolo poverené preštudovaním dokumentov, ktoré nám boli zaslané, a konzultáciami na túto tému s našimi strategickými partnermi,“ povedal Putin počas zasadnutia vlády, ktoré odvysielala televízia. „Až potom budeme môcť na pozvanie odpovedať,“ dodal.
Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.
Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Americká agentúra AP informuje, že pozvanie na členstvo v rade dosiaľ prijali: Argentína, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Bielorusko, Egypt, Indonézia, Jordánsko, Katar, Kazachstan, Kosovo, Maďarsko, Maroko, Pakistan, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Turecko, Uzbekistan, Vietnam. V stredu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámila, že i on pozvanie prijal.
Naopak, členstvo odmietli Británia, Francúzsko, Nórsko, Slovinsko a Švédsko.
Pozvanými krajinami, ktoré sa k členstvu zatiaľ nezaviazali, sú: Čína, Chorvátsko, Nemecko, Taliansko, Paraguaj, Rusko, Singapur a Ukrajina.
Pozvanie dostala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová či pápež Lev XIV.
