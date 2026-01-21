  • Články
Trump oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska

  • DNES - 21:13
  • Davos
Trump oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska

Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že na základe stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.

Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Oznámil tiež, že neuvalí clá na niektoré európske štáty, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára.

Dosiahli sme rámec budúcej dohody v súvislosti s Grónskom a v skutočnosti celým arktickým regiónom. Toto riešenie, ak sa zrealizuje, bude veľmi prínosné pre USA aj všetky štáty NATO,“ napísal šéf Bieleho domu.

Trump objasnil, že na základe tohto porozumenia neuvalí clá na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - ktoré oznámil v sobotu. Platiť podľa neho mali od 1. februára až dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Prebiehajú aj ďalšie rokovania týkajúce sa (systému protiraketovej obrany) Golden Dome (Zlatá kupola) v súvislosti s Grónskom,“ pokračoval Trump.

Ďalšie podrobnosti budú podľa neho zverejnené s postupom rokovaní. Za rokovania budú zodpovední americký viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a podľa potreby aj ďalší. Zodpovedať sa budú priamo Trumpovi.

Americký prezident opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko - autonómne územie Dánska - pre národnú bezpečnosť, ale i medzinárodnú. O tomto záujme hovoril aj v stredu vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Žiadna krajina podľa neho nie je schopná zabezpečiť Grónsko okrem Spojených štátov.

Vo svojom prejave vylúčil možnosť, že by USA získali Grónsko silou, o čom predtým opakovane hovoril. Vyhlásil tiež, že na tomto území chce postaviť „najväčšiu Zlatú kupolu, aká bola kedy postavená“, a svojou podstatou bude zároveň chrániť Kanadu.

Deň pred týmto prejavom povedal, že si myslí, že v otázke Grónska sa podarí dospieť k riešeniu, ktoré uspokojí Spojené štáty aj Severoatlantickú alianciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
