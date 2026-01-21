  • Články
Streda, 21.1.2026
Španielsko si 31. januára uctí pamiatku obetí tragickej zrážky vlakov

  • DNES - 19:03
  • Madrid
Španielsko usporiada celoštátnu spomienku na obete nedeľňajšej zrážky dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 43 ľudí, uviedol v stredu predstaviteľ regionálnej vlády. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Spomienkové podujatie sa uskutoční 31. januára v meste Huelva na juhu krajiny, ktoré bolo cieľovou stanicou jedného z vykoľajených vlakov, napísal na platforme X šéf vlády Andalúzie Juan Manuel Moreno Bonilla.

K havárii došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy do Madridu. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.

Odborníci tvrdia, že príčinou vykoľajenia, ktoré viedlo k jednému z najsmrteľnejších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v utorok vylúčil možnosť, že išlo o sabotáž.

Zdroj: Info.sk, TASR

