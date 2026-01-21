Španielsko si 31. januára uctí pamiatku obetí tragickej zrážky vlakov
- DNES - 19:03
- Madrid
Španielsko usporiada celoštátnu spomienku na obete nedeľňajšej zrážky dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 43 ľudí, uviedol v stredu predstaviteľ regionálnej vlády. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Spomienkové podujatie sa uskutoční 31. januára v meste Huelva na juhu krajiny, ktoré bolo cieľovou stanicou jedného z vykoľajených vlakov, napísal na platforme X šéf vlády Andalúzie Juan Manuel Moreno Bonilla.
K havárii došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy do Madridu. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.
Odborníci tvrdia, že príčinou vykoľajenia, ktoré viedlo k jednému z najsmrteľnejších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v utorok vylúčil možnosť, že išlo o sabotáž.
Grónsko: Vláda vydala usmernenia v prípade „krízy“ v reakcii na Trumpove výroky
Grónska vláda v stredu predstavila príručku, ktorá ponúka obyvateľom odporúčania v prípade, že na tomto dánskom autonómnom území dôjde ku „kríze“.
Pozvanie do Trumpovej Rady mieru prijala už aj Saudská Arábia či Katar
Saudská Arábia, Egypt, Indonézia, Jordánsko, Katar, Pakistan, Spojené arabské emiráty a Turecko prijali pozvanie do tzv. Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Rasmussen označil Trumpov výrok o nevyužití sily ohľadne Grónska za pozitívny
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v stredu označil výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa chce vyhnúť použitiu vojenskej sily v spore o Grónsko, za „pozitívny znak“.
Vatikán: Pápež dostal pozvanie do Trumpovej Rady mieru
Pápež Lev XIV. dostal pozvánku pripojiť sa k tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v stredu vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin.