Európa by mala voči Trumpovi vystupovať sebavedomejšie, tvrdí šéf Ryanairu
- DNES - 18:18
- Dublin
Šéf Ryanairu Michael O'Leary vyzval európskych politikov, aby sebavedomejšie reagovali na colné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Myslím si, že je načase, aby sa Európa postavila USA čelom,“ povedal šéf najväčších európskych aerolínií pred novinármi v Dubline. „Ak Trump hrozí Európe clami, Európa by mala primerane odpovedať a Trump ustúpi, ako to robí vždy,“ uviedol O'Leary.
Podľa O'Learyho si americký prezident osem mesiacov pred voľbami do Kongresu nemôže dovoliť obchodnú vojnu s Európou a má záujem na tom, aby ekonomika fungovala.
Európania by podľa šéfa Ryanairu mali prestať Trumpovi lichotiť. O'Leary síce súhlasil s Trumpovou požiadavkou, aby spojenci v NATO zvýšili výdavky na obranu, a podporil jeho odmietavý postoj k ekologickým daniam. Naopak, Trumpove postoje k Ukrajine a Grónsku považuje za pomýlené.
„A vo veciach, v ktorých nemá pravdu, by sa mu Európa mala postaviť, vystupovať ako jednotný obchodný blok, povedať mu, že sa mýli, a prestať mu lichotiť a pozývať ho na večere,“ dodal O'Leary.
Írsky podnikateľ je známy svojimi ostrými vyjadreniami a v uplynulých dňoch sa dostal aj do slovného konfliktu s americkým multimiliardárom Elonom Muskom.
