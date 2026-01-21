  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-4°Bratislava

Európa by mala voči Trumpovi vystupovať sebavedomejšie, tvrdí šéf Ryanairu

  • DNES - 18:18
  • Dublin
Európa by mala voči Trumpovi vystupovať sebavedomejšie, tvrdí šéf Ryanairu

Šéf Ryanairu Michael O'Leary vyzval európskych politikov, aby sebavedomejšie reagovali na colné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Myslím si, že je načase, aby sa Európa postavila USA čelom,“ povedal šéf najväčších európskych aerolínií pred novinármi v Dubline. „Ak Trump hrozí Európe clami, Európa by mala primerane odpovedať a Trump ustúpi, ako to robí vždy,“ uviedol O'Leary.

Podľa O'Learyho si americký prezident osem mesiacov pred voľbami do Kongresu nemôže dovoliť obchodnú vojnu s Európou a má záujem na tom, aby ekonomika fungovala.

Európania by podľa šéfa Ryanairu mali prestať Trumpovi lichotiť. O'Leary síce súhlasil s Trumpovou požiadavkou, aby spojenci v NATO zvýšili výdavky na obranu, a podporil jeho odmietavý postoj k ekologickým daniam. Naopak, Trumpove postoje k Ukrajine a Grónsku považuje za pomýlené.

A vo veciach, v ktorých nemá pravdu, by sa mu Európa mala postaviť, vystupovať ako jednotný obchodný blok, povedať mu, že sa mýli, a prestať mu lichotiť a pozývať ho na večere,“ dodal O'Leary.

Írsky podnikateľ je známy svojimi ostrými vyjadreniami a v uplynulých dňoch sa dostal aj do slovného konfliktu s americkým multimiliardárom Elonom Muskom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Elektrárne varujú: V takomto prípade nedostanete energopomoc formou poukážky!

Elektrárne varujú: V takomto prípade nedostanete energopomoc formou poukážky!

DNES - 16:27Ekonomické

V prípade elektriny a zemného plynu sa adresná energopomoc neposkytuje formou energopoukážky, ale cez kompenzovanú cenu priamo na faktúre od dodávateľa.

Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky

Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky

DNES - 15:48Ekonomické

Americký prezident Donald Trump sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej a colnej politiky.

Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete

Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete

DNES - 15:39Ekonomické

Posledná sezóna predvianočných nákupov aj aktuálne januárové výpredaje ukázali, že na spotrebiteľov cieli čoraz väčšie množstvo pochybných e-shopov predávajúcich nekvalitný tovar.

Cena zlata zlomila ďalší rekord

Cena zlata zlomila ďalší rekord

DNES - 15:05Ekonomické

Cena zlata dosiahla v stredu nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 4800 USD za troyskú uncu.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP