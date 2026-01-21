Náraz do zábran na zjazdovke v Jasnej neprežil 28-ročný lyžiar
Ťažké početné zranenia utrpel v stredu popoludní po náraze do zábran pri lyžovaní po uzatvorenej zľadovatenej zjazdovke v Jasnej 28-ročný muž poľskej národnosti.
Lyžiar, ktorému pomáhali horskí i leteckí záchranári, svojim zraneniam napokon v nemocnici v Liptovskom Mikuláši podľahol. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Prvý bol pri zranenom pracovník skipatroly, ktorý po rapídnom zhoršení lyžiarovho stavu a následnom upadnutí do bezvedomia ihneď začal s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR). Horskí záchranári po príchode na miesto pokračovali v rozšírenej KPR,“ uviedla HZS.
Pacienta pri neustále prebiehajúcej KPR zabezpečenej elektrickým prenosným hrudníkovým kompresným prístrojom podľa nej transportovali záchranári pomocou saní na Priehybu, kde ho vo veľmi vážnom stave odovzdali do starostlivosti posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „VZZS následne pacienta letecky previezla do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde však aj napriek veľkej snahe zdravotníkov nakoniec zraneniam podľahol,“ dodala HZS.
