Vatikán: Pápež dostal pozvanie do Trumpovej Rady mieru
- DNES - 17:41
- Vatikán
Pápež Lev XIV. dostal pozvánku pripojiť sa k tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v stredu vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Pápež dostal pozvánku a zvažujeme, čo urobiť,“ povedal Parolin novinárom. „Myslím si, že je to niečo, čo si vyžaduje trochu času na zváženie, než prídeme s odpoveďou,“ dodal.
Tlačové oddelenie Vatikánu bezprostredne nereagovalo na žiadosť o komentár k Parolinovým vyjadreniam, uvádza Reuters.
Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Dosiaľ ich prijali napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.
Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.
Rasmussen označil Trumpov výrok o nevyužití sily ohľadne Grónska za pozitívny
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v stredu označil výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa chce vyhnúť použitiu vojenskej sily v spore o Grónsko, za „pozitívny znak“.
Trump tvrdí, že sa vo štvrtok v Davose stretne so Zelenským
Prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu oznámil, že sa vo štvrtok v Davose stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Senát sa dištancoval od výrokov Okamuru a Ukrajine vyjadril podporu
Senát českého parlamentu sa dištancoval od výrokov predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru o Ukrajine, ktoré zazneli v jeho novoročnom prejave.
Trump: Iba USA dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska
Americký prezident Donald Trump v stredu v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska.