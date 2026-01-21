  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-4°Bratislava

Vatikán: Pápež dostal pozvanie do Trumpovej Rady mieru

  • DNES - 17:41
  • Vatikán
Vatikán: Pápež dostal pozvanie do Trumpovej Rady mieru

Pápež Lev XIV. dostal pozvánku pripojiť sa k tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v stredu vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Pápež dostal pozvánku a zvažujeme, čo urobiť,“ povedal Parolin novinárom. „Myslím si, že je to niečo, čo si vyžaduje trochu času na zváženie, než prídeme s odpoveďou,“ dodal.

Tlačové oddelenie Vatikánu bezprostredne nereagovalo na žiadosť o komentár k Parolinovým vyjadreniam, uvádza Reuters.

Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Dosiaľ ich prijali napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.

Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rasmussen označil Trumpov výrok o nevyužití sily ohľadne Grónska za pozitívny

Rasmussen označil Trumpov výrok o nevyužití sily ohľadne Grónska za pozitívny

DNES - 18:17Zahraničné

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v stredu označil výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa chce vyhnúť použitiu vojenskej sily v spore o Grónsko, za „pozitívny znak“.

Trump tvrdí, že sa vo štvrtok v Davose stretne so Zelenským

Trump tvrdí, že sa vo štvrtok v Davose stretne so Zelenským

DNES - 17:22Zahraničné

Prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu oznámil, že sa vo štvrtok v Davose stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Senát sa dištancoval od výrokov Okamuru a Ukrajine vyjadril podporu

Senát sa dištancoval od výrokov Okamuru a Ukrajine vyjadril podporu

DNES - 16:51Zahraničné

Senát českého parlamentu sa dištancoval od výrokov predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru o Ukrajine, ktoré zazneli v jeho novoročnom prejave.

Trump: Iba USA dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska

Trump: Iba USA dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska

DNES - 16:00Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP