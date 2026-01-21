Polícia varuje: Za takéto správanie hrozí pokuta a fatálne následky!
Slovenská polícia upozorňuje na praktiky, ktoré spomaľujú príchod pohotovostných zložiek na miesto núdze. Čo hrozí pri falošných oznámeniach?
Polícia SR upozorňuje na zneužívanie tiesňovej linky falošnými oznámeniami. Uviedla to v príspevku na sociálnej sieti po tom, ako v uplynulých dňoch zaznamenala viaceré takéto prípady v Žilinskom kraji.
„V Žilinskom kraji sme sa museli zaoberať falošnými oznámeniami. Takéto konanie si vyžiadalo okamžité nasadenie policajných síl, rozsiahle preverovanie a zapojenie viacerých útvarov Policajného zboru, a to na úkor času a kapacít, ktoré môžu v kritických chvíľach zachraňovať ľudské životy,“ priblížila polícia. Spomenula pritom konkrétne dva prípady.
V byte sa mala nachádzať zviazaná žena
V prvom prípade polícia zasahovala v bližšie nešpecifikovanom byte po tom, ako tiesňová linka prijala oznámenie o zviazanej žene, ktorá sa v ňom mala nachádzať. Tiesňovú linku pritom malo kontaktovať dieťa údajnej poškodenej.
„Polícia bezodkladne vyslala hliadku na miesto, kde prebehlo dôkladné preverovanie situácie,“ uviedla polícia s tým, že po opakovanom preverovaní sa oznámenie nepotvrdilo. Išlo len o výmysel.
Na chate mali zneužívať deti
V druhom prípade polícia spustila rozsiahlu pátraciu akciu a vykonala fyzické previerky na viacerých adresách. Potrebná bola aj lokalizácia telefónnych čísel.
Príslušníci PZ tak reagovali na oznámenie o údajnom zadržiavaní maloletých osôb na chate v odľahlej lokalite a ich zneužívaní. „Aj v tomto prípade sa napokon preukázalo, že išlo o vymyslené oznámenie, ktoré malo charakter "žartu",“ uviedla polícia s tým, že do preverovania situácie boli zapojení aj policajti z bratislavského letiska.
Hrozia fatálne následky a pokuta
Foto: Simon Vayro/Shutterstock.com
Ako doplnila polícia, preverovanie dvoch prípadov si vyžiadalo hodiny policajtov v pohotovosti a spoluprácu s ďalšími orgánmi. Podobné zneužívanie tiesňovej linky však môže mať fatálne následky pre tých, ktorí reálne potrebujú pomoc záchranných zložiek.
„Počas riešenia vymyslených prípadov môžu byť tiesňové linky alebo policajné hliadky zbytočne blokované, zatiaľ čo inde môže niekto skutočne bojovať o život, zdravie alebo ochranu majetku a reálne potrebuje pomoc polície,“ dodala polícia. Zároveň vyzvala rodičov, aby svoje deti informovali o správnosti používania tiesňovej linky.
Ministerstvo vnútra SR v súvislosti so zneužitím tiesňovej linky upozornilo na sankciu vo výške až 1659 eur. Ako informovalo v príspevku na sociálnej sieti aj v samostatnom informačnom materiáli, oznámenie nepravdivej poplašnej správy na linke 112 sa posudzuje ako trestný čin šírenia poplašnej správy.
„Zneužitie tiesňovej linky 112 je možné pokutovať až do výšky pokuty 1659 eur. V prípade zneužívania tiesňovej linky blokujeme linku pre niekoho, kto pomoc skutočne potrebuje,“ uviedlo ministerstvo.
Kedy volať tiesňovú linku:
- pri požiari budov, áut, lesa alebo iných objektov
- v prípade prírodnej katastrofy (povodne, veterná smršť, snehová kalamita)
- pri závažných dopravných nehodách so zranením alebo usmrtením osôb
- v prípade lúpežného prepadnutia alebo krádeže
- pri lúpežnom vlámaní do budov alebo vozidiel
- v prípade potreby vyslobodiť osoby z havarovaného vozidla alebo spod trosiek budov či popadaných stromov
- v prípade nálezu podozrivej batožiny, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina
- ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí
- ak sa stanete svedkom násilia, bitky alebo výtržnosti
- v prípade závažných poranení
- ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám
Pri volaní na tiesňovú linku sa pripravte na zodpovedanie troch základných otázok: Čo sa stalo, komu sa to stalo a kde sa to stalo? „Po získaní odpovedí na tieto základné otázky bude hovor presmerovaný na príslušnú záchrannú zložku,“ dodalo ministerstvo vnútra s tým, že počas telefonátu by ste mali zostať na mieste, odkiaľ ste volali.
