Elektrárne varujú: V takomto prípade nedostanete energopomoc formou poukážky!

V prípade elektriny a zemného plynu sa adresná energopomoc neposkytuje formou energopoukážky, ale cez kompenzovanú cenu priamo na faktúre od dodávateľa.

Energopoukážka sa týka tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla, upozornila Energetika Slovensko, ktorá združuje zákazníkov ZSE a VSE.

Energopomoc pri elektrine a plyne bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne uvedená vo vyúčtovacej faktúre. „Preto nie je potrebné navštevovať naše centrá či kontaktovať zákaznícke linky a dopytovať sa na zasielanie energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Katarína Šulíková.

Šulíková tiež doplnila, že pre zákazníkov pripravila firma súbor najčastejších otázok a odpovedí k energopomoci, ktoré sú pravidelne aktualizované na webových stránkach ZSE a VSE. Zároveň odporúča registráciu v online účte ZSE, respektíve v službe Moje VSE, kde majú zákazníci okamžitý prístup k informáciám o platbách, faktúrach, spotrebe aj energopomoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky

Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky

DNES - 15:48Ekonomické

Americký prezident Donald Trump sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej a colnej politiky.

Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete

Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete

DNES - 15:39Ekonomické

Posledná sezóna predvianočných nákupov aj aktuálne januárové výpredaje ukázali, že na spotrebiteľov cieli čoraz väčšie množstvo pochybných e-shopov predávajúcich nekvalitný tovar.

Cena zlata zlomila ďalší rekord

Cena zlata zlomila ďalší rekord

DNES - 15:05Ekonomické

Cena zlata dosiahla v stredu nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 4800 USD za troyskú uncu.

Migaľ: Keď sa zapoja všetky komponenty, tak Slovensko.sk zlyhá do pol roka

Migaľ: Keď sa zapoja všetky komponenty, tak Slovensko.sk zlyhá do pol roka

DNES - 12:40Ekonomické

Portál verejnej správy Slovensko.sk je aktuálne v takom zlom stave, že pokiaľ by sa do neho pripojili všetky komponenty životných situácií financované z plánu obnovy, tak zlyhá do pol roka, uviedol minister Migaľ.

Vosveteit.sk
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
