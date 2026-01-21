Elektrárne varujú: V takomto prípade nedostanete energopomoc formou poukážky!
- DNES - 16:27
- Bratislava
V prípade elektriny a zemného plynu sa adresná energopomoc neposkytuje formou energopoukážky, ale cez kompenzovanú cenu priamo na faktúre od dodávateľa.
Energopoukážka sa týka tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla, upozornila Energetika Slovensko, ktorá združuje zákazníkov ZSE a VSE.
Energopomoc pri elektrine a plyne bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne uvedená vo vyúčtovacej faktúre. „Preto nie je potrebné navštevovať naše centrá či kontaktovať zákaznícke linky a dopytovať sa na zasielanie energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Katarína Šulíková.
Šulíková tiež doplnila, že pre zákazníkov pripravila firma súbor najčastejších otázok a odpovedí k energopomoci, ktoré sú pravidelne aktualizované na webových stránkach ZSE a VSE. Zároveň odporúča registráciu v online účte ZSE, respektíve v službe Moje VSE, kde majú zákazníci okamžitý prístup k informáciám o platbách, faktúrach, spotrebe aj energopomoci.
Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky
Americký prezident Donald Trump sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej a colnej politiky.
Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete
Posledná sezóna predvianočných nákupov aj aktuálne januárové výpredaje ukázali, že na spotrebiteľov cieli čoraz väčšie množstvo pochybných e-shopov predávajúcich nekvalitný tovar.
Cena zlata zlomila ďalší rekord
Cena zlata dosiahla v stredu nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 4800 USD za troyskú uncu.
Migaľ: Keď sa zapoja všetky komponenty, tak Slovensko.sk zlyhá do pol roka
Portál verejnej správy Slovensko.sk je aktuálne v takom zlom stave, že pokiaľ by sa do neho pripojili všetky komponenty životných situácií financované z plánu obnovy, tak zlyhá do pol roka, uviedol minister Migaľ.