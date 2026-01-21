Trump: Iba USA dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska
- DNES - 16:00
- Davos
Americký prezident Donald Trump v stredu v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska.
USA sú podľa jeho slov omnoho väčšou veľmocou, než „si ľudia vôbec dokážu predstaviť.“ Tvrdí, že na získanie Grónska nechce použiť a ani nepoužije silu, informuje TASR.
Každý spojenec NATO musí byť podľa Trumpa schopný brániť svoje vlastné územie. „Faktom je, že žiadna krajina ani žiadna skupina nie je schopná zabezpečiť Grónsko okrem Spojených štátov,“ vyhlásil.
Grónsko opísal ako rozľahlé, takmer úplne neobývané a nerozvinuté územie ležiace na kľúčovej strategickej pozícii medzi USA, Ruskom a Čínou.
„Je tam toľko vzácnych zemín, a aby ste sa k nim dostali, musíte prejsť stovkami stôp ľadu,“ konštatoval americký prezident. Objasnil, že to nie je dôvod, prečo USA potrebujú tento ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska. Ako dôvod uviedol strategickú národnú bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť.
„Tento obrovský nebránený ostrov je vlastne súčasťou Severnej Ameriky na severnej hranici západnej pologule, to je naše územie,“ vyhlásil.
Dánsko podľa Trumpa v roku 2019 uviedlo, že minie 200 miliónov dolárov na posilnenie obrany Grónska, ale minulo menej než percento z tejto sumy. „O Dánsku tam niet ani stopy,“ vyhlásil s tým, že to hovorí s úctou k Dánsku, ktorého „veľmi dobrých ľudí“ podľa svojich slov má rád.
Len USA dokážu Grónsko chrániť, rozvíjať, zlepšovať a spraviť ho takým, aby bolo „dobré a bezpečné pre Európu a výhodné pre nás,“ povedal.
Pokračoval tvrdením, že sa snaží o okamžité rokovania, aby opäť diskutovali o získaní Grónska tak, ako Spojené štáty v priebehu svojej histórie získali mnoho iných území, ako mnohé európske krajiny. „Na tom nie je nič zlé,“ konštatoval.
NATO podľa neho zaobchádza s USA veľmi nespravodlivo. Spojené štáty pritom „dávajú veľa a dostávajú tak málo“. Pripomenul, že dlhé roky bol kritikom Aliancie, no napriek tomu, pre ňu urobil viac než iní prezidenti. „NATO by neexistovalo, keby som sa do toho v prvom funkčnom období nezapojil“.
USA podľa Trumpa nikdy o nič nežiadali a nikdy nič nedostali. Od Dánska však chcú Grónsko pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť, ale aj na udržanie energických a nebezpečných potenciálnych nepriateľov na uzde. Na tomto území chce postaviť „najväčšiu zlatú kupolu, aká bola kedy postavená“, a svojou podstatou bude zároveň chrániť Kanadu.
Poznamenal, že USA zrejme nič nedostanú, pokiaľ sa nerozhodne použiť nadmernú silu, pričom by USA boli „neporaziteľné“, no urobiť to nechce. „Nemusím použiť silu, nechcem použiť silu, nepoužijem silu,“ vyhlásil americký prezident.
