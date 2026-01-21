  • Články
Zelenskyj: Takmer polovica Kyjeva je po ruských útokoch stále bez elektriny

  • DNES - 15:59
  • Kyjev
Zelenskyj: Takmer polovica Kyjeva je po ruských útokoch stále bez elektriny

Približne 4000 budov v ukrajinskej metropole Kyjev je aktuálne bez kúrenia a viac než polovica hlavného mesta je po tohtotýždňových útokoch Ruska bez dodávok elektriny, uviedol v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K dnešnému ránu je v Kyjeve stále približne 4000 budov bez kúrenia a takmer 60 percent hlavného mesta je bez elektriny,“ povedal Zelenskyj. Ako dodal, situácia zostáva zložitá v celej krajine vrátane Sumskej, Černihivskej, Dnepropetrovskej a Charkovskej oblasti.

Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil v energetickom sektore krajiny „stav núdze“, pričom školy v Kyjeve zostali zatvorené, pouličné osvetlenie stlmené a hlavné mesto v tejto súvislosti opustilo približne pol milióna jeho obyvateľov.

Ministerstvo zdravotníctva v Kyjeve uviedlo, že za posledných 30 dní bolo do nemocnice prevezených viac než 1000 Ukrajincov s omrzlinami a podchladením a dodalo, že situácia by sa „mohla stať hrozivou, ak klesnú teploty alebo sa zhoršia poveternostné podmienky“.

Nemecko označilo ruské zimné letecké útoky na energetickú infraštruktúru za „vojnové zločiny“, pripomína AFP.

Samotný Zelenskyj opakovane kritizoval kyjevskú radnicu na čele so starostom Vitalijom Kličkom za to, že neurobila dosť pre podporu obnovy výpadkov prúdu a kúrenia.

Podľa správ mestskej samosprávy sú vynaložené zdroje dostatočné, ale je potrebný čas. S týmto hodnotením nesúhlasím – sú potrebné ďalšie opatrenia a ďalšie zdroje,“ povedal Zelenskyj.

Kličko uviedol, že zamestnanci verejných služieb pracujú nepretržite na obnovení kúrenia, vody a elektriny, opakované štrajky a mrazy im však prácu sťažujú.

Povedal tiež, že situácia je „komplikovaná, pretože väčšina týchto budov sa pripája už druhýkrát po poškodení kritickej infraštruktúry 9. januára“.

Kyjevské úrady rozmiestnili po celom meste stovky stanov, kde sa ľudia môžu zohriať a dať si teplé jedlo a nápoje, dodáva AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
