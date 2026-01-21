  • Články
Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky

Americký prezident Donald Trump sa na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej a colnej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Namiesto zvyšovania daní alebo podpory domácich výrobcov dane znižujeme a zvyšujeme clá pre zahraničné krajiny, aby nahradili škody, ktoré spôsobujú,“ povedal v stredu Trump. „Za 12 mesiacov sme z výplatných listín federálnej vlády vyškrtli viac ako 270.000 úradníkov, čo predstavuje najväčší pokles počtu zamestnancov vo verejnej službe od konca druhej svetovej vojny. Nikto to nečakal, ale nemali sme inú možnosť, ak sme chceli našu krajinu opäť urobiť veľkou,“ zdôraznil prezident USA.

Trump vo svojom prejave pochválil aj svoju rozpočtovú politiku, ktorú mnohí ekonómovia vnímajú veľmi kontroverzne. „Znížili sme federálne výdavky o 100 miliárd dolárov (85,27 miliardy eur) a federálny rozpočtový deficit sme za jediný rok znížili o 27 %. Bude ešte výrazne klesať, čím sa inflácia výrazne zníži z rekordných výšok zaznamenaných za vlády (bývalého demokratického prezidenta Joea) Bidena,“ pokračoval Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
