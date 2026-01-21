  • Články
Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete

Posledná sezóna predvianočných nákupov aj aktuálne januárové výpredaje ukázali, že na spotrebiteľov cieli čoraz väčšie množstvo pochybných e-shopov predávajúcich nekvalitný tovar.

Takéto online obchody často fungujú len niekoľko mesiacov, zákazník teda môže mať problém s vrátením tovaru či reklamáciou. Pochybné e-shopy často lákajú na tovar s neprimerane vysokými zľavami a vyžadujú platbu vopred, teda neponúkajú dobierku. Svoj tovar inzerujú cez agresívnu reklamu na sociálnych sieťach, ako je Facebook či Instagram. Upozornilo na to občianske združenie E-commerce Slovakia.

Kúpa domény a vytvorenie jednoduchého e-shopu je dnes, vďaka rôznym šablónam a online nástrojom, záležitosťou na niekoľko desiatok minút. Rýchlo tak vznikajú nové e-shopy s neznámym pozadím, pričom klamlivé alebo podvodné aktivity často nasledujú niektorý zo známych vzorcov,” vysvetlil zakladateľ a predseda asociácie E-commerce Slovakia Michal Král.

Najčastejšie ide o obchodníkov využívajúcich tzv. dropshipping, keď má e-shop vlastné internetové stránky, no prevádzkovateľ tovar nikdy reálne nedržal v rukách a preposiela ho z veľkých skladov priamo na adresu zákazníka. „Samotný dropshipping nie je nekalou praktikou, problém však nastáva, ak e-shop predáva lacný a nekvalitný tovar na prémiovo sa tváriacich webových stránkach často aj niekoľkonásobne drahšie. Niektoré veľké online trhoviská dropshipping a vznik nových e-shopov predávajúcich ich tovar priamo podporujú,” doplnil Král.

Produkt často sprevádza len minimálny alebo žiadny popis, chýbajúce informácie o jeho zložení či minimum fotografií. Združenie odporúča uložiť si obrázok daného produktu (napríklad pomocou screenshotu) a skúsiť ho vložiť do internetového vyhľadávača. Je bežné, že tričko od najznámejších módnych značiek nájdete v rôznych e-shopoch za mierne odlišné ceny. Pokiaľ však totožný kus predáva množstvo obchodov ako originálny produkt pod vlastnou značkou, pravdepodobne ide o lacný produkt z online trhoviska, z ktorého pochádza aj produktový obrázok.

Nákup v takýchto neznámych e-shopoch, ktoré často ani nemusia sídliť v EÚ, môže priniesť problémy s vybavovaním reklamácií alebo vrátením tovaru do 14 dní. Pred nákupom by si mal preto zákazník vždy overiť podmienky vrátenia tovaru, ktoré e-shop musí uvádzať na svojom webe.

Podľa Krála sa oplatí všímať si aj dostupnosť zákazníckeho servisu, teda to, či má e-shop live chat alebo aspoň e-mailový či telefonický kontakt na živých operátorov.

Malé neznáme e-shopy, na ktoré zákazníci narazia napríklad cez reklamu a sponzorované posty na sociálnych sieťach, však pravidlá často ignorujú. „Odporúčam spozornieť vždy, keď narazíte na e-shop, ktorého meno ste predtým nikdy nepočuli, obzvlášť, ak nemá koncovku .sk alebo .cz,” dodal.

E-commerce Slovakia je občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy slovenských e-shopov. Aktuálne má viac ako 110 členov s celkovým obratom presahujúcim 740 miliónov eur. Zakladajúcimi členmi združenia sú predstavitelia popredných slovenských e-shopov ako GymBeam, Martinus, Muziker alebo MTBiker.

Zdroj: Info.sk, TASR
