  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-4°Bratislava

Česká opozícia vo vyhlásení podporila Grónsko

  • DNES - 15:38
  • Praha
Česká opozícia vo vyhlásení podporila Grónsko

Predsedovia českých opozičných strán v stredu podpísali vyhlásenie o podpore Grónska a Dánska.

Podľa ich slov tým suplujú vládu Andreja Babiša, ktorá je v tejto otázke podľa nich nečinná, čo považujú za medzinárodnú hanbu. Babiša a jeho kabinet vyzvali, aby sa nad svojím postojom zamyslel. Dokument chcú odovzdať dánskemu veľvyslancovi v ČR. Oznámili to v stredu na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Situácia je podľa slov predsedu Pirátov Zdenka Hřiba veľmi vážna a ČR by sa preto mala jasne postaviť za európskych spojencov v NATO. Podotkol, že to Babiš odmieta a namiesto toho sa snaží o „nezmyselné lavírovanie“. Podľa Hřiba tým ukazuje, že v dobe, keď je zásadný jednotný európsky postoj, je slabým premiérom. „Preto iniciatívu preberáme my ako opozícia..., aby sme dali najavo, že tu existuje významná politická sila, ktorá sa nebojí jednoznačne vyjadriť podporu našim európskym spojencom v NATO,“ vysvetlil.

Nový predseda ODS Martin Kupka podotkol, že národným záujmom Česka je zachovať celistvosť Aliancie a predísť prípadným konfliktom. Vyzval vládu, aby podporila EÚ v rokovaní o hrozbe uvalenia ďalších amerických ciel. Trumpove vyhrážky podľa jeho slov poškodzujú obchodné záujmy ČR aj všetkých európskych štátov.

Podľa šéfa hnutia STAN Víta Rakušana je potrebné o európskej jednote nielen hovoriť, ale aj ukázať, že je schopná akcie. „Len tak zaistíme bezpečnosť občanom ČR a EÚ. Ak naša vláda bude stáť mimo a bude tak slabá, ako je teraz premiér Andrej Babiš, dočkáme sa len trápneho a hanebného ticha,“ zdôraznil.

Po brífingu lídri podpísali spoločné vyhlásenie, ktoré predseda Pirátov Zdeněk Hřib ešte v stredu odovzdá dánskemu veľvyslancovi v Česku. „Chceme jasne vyjadriť, že plne rešpektujeme územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva a právo obyvateľov Grónska slobodne a demokraticky rozhodovať o svojej politickej budúcnosti. Akékoľvek úvahy či vonkajšie zásahy, ktoré by tieto princípy spochybňovali alebo oslabovali, považujeme za neprijateľné a rozporné s medzinárodným právom a hodnotami, na ktorých stojí európska a transatlatická spolupráca,“ citoval Hřib z dokumentu.

Babiš v pondelok uviedol, že ČR preferuje, aby v spore o Grónsko došlo k dohode. Odmietol potvrdiť, že ČR stojí jasne na strane Grónska a pripojiť sa k dokumentu ôsmich európskych lídrov o podpore tejto krajiny považuje za zbytočné.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rakúsko hrozí migrantom pokutami, toto od nich vyžadujú

Rakúsko hrozí migrantom pokutami, toto od nich vyžadujú

DNES - 14:09Zahraničné

Rakúsko hrozí prísnymi pokutami migrantom, ktorí nedokončia integračné kurzy o rakúskych demokratických hodnotách a kurzy nemeckého jazyka.

Trump: Ak na mňa Irán zaútočí, USA ho vymažú z povrchu zemského

Trump: Ak na mňa Irán zaútočí, USA ho vymažú z povrchu zemského

DNES - 13:32Zahraničné

Prezident USA Donald Trump pohrozil Iránu zničením v prípade, že by tento štát naňho zosnoval útok.

Taliansko neprijme pozvánku do Trumpovej Rady mieru

Taliansko neprijme pozvánku do Trumpovej Rady mieru

DNES - 12:34Zahraničné

Taliansko sa nebude podieľať na tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože vstup do takejto skupiny vedenej lídrom jednej krajiny by mohol porušiť taliansku ústavu.

Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom

Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom

DNES - 12:31Zahraničné

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom.

Vosveteit.sk
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP