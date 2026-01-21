Cena zlata zlomila ďalší rekord
- DNES - 15:05
- Londýn
Cena zlata dosiahla v stredu nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 4800 USD za troyskú uncu (31,1 g).
Na nové maximá ženie drahý kov rastúce napätie v dôsledku politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý trvá na získaní Grónska pre Spojené štáty. To zvyšuje záujem investorov o aktíva označované ako bezpečný prístav, dopyt po ktorých rastie v časoch zvýšenej neistoty a turbulencií na trhoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SEČ 4861,91 USD (4145,56 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 2,1 %. Prvýkrát tak cena zlata prekročila 4800 USD/unca, pričom počas stredajšieho obchodovania zaznamenala historický rekord na úrovni 4887,82 USD za uncu.
Vzrástla aj cena striebra, a to o 0,5 % na 95,04 USD/unca. Ostatný rekord zaznamenala v utorok (20. 1.), keď dosiahla 95,87 USD/unca. Cenu striebra naďalej podporuje rovnako ako pri zlate záujem o aktíva typu „bezpečný prístav“, ako aj pretrvávajúci zvýšený priemyselný dopyt a nízke zásoby.
Trump sa v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej politiky
Americký prezident Donald Trump sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose chválil výsledkami svojej hospodárskej a colnej politiky.
Pribúdajú e-shopy s nekvalitným tovarom, na ľudí cielia cez sociálne siete
Posledná sezóna predvianočných nákupov aj aktuálne januárové výpredaje ukázali, že na spotrebiteľov cieli čoraz väčšie množstvo pochybných e-shopov predávajúcich nekvalitný tovar.
Migaľ: Keď sa zapoja všetky komponenty, tak Slovensko.sk zlyhá do pol roka
Portál verejnej správy Slovensko.sk je aktuálne v takom zlom stave, že pokiaľ by sa do neho pripojili všetky komponenty životných situácií financované z plánu obnovy, tak zlyhá do pol roka, uviedol minister Migaľ.
Amazon: Trumpova colná politika postupne zvyšuje ceny pre spotrebiteľov v USA
Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vedie k postupnému zvyšovaniu spotrebiteľských cien v Spojených štátoch, vyhlásil v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Amazon Andy Jassy.