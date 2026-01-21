  • Články
Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti a spolupráce

  • DNES - 14:24
  • Bratislava
Slovenský minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa s českým rezortným šéfom Jaromírom Zůnom zhodli na potrebe zabezpečiť pre krajiny väčšiu obrannú priemyselnú sebestačnosť.

Krajiny, ktoré zastupujú, chcú naďalej rozširovať svoju spoluprácu. Podobné postoje zastávajú ministri aj pri otázke amerických nárokov na Grónsko. Na geopolitickej scéne sa má podľa nich diskutovať a predísť používaniu vojenskej sily. Ministri to uviedli na brífingu po spoločnom úvodnom rokovaní počas Zůnovej oficiálnej návštevy Slovenska.

Kaliňák ocenil, že Česko naďalej pomáha strážiť slovenský vzdušný priestor. Podľa svojich slov je rád aj za ich pokračujúce zastúpenie v mnohonárodnej brigáde na území Slovenska. „Samozrejme sme počas úvodnej časti rokovania, pretože budeme po obede ešte pokračovať ďalej, prebrali aj možnosti našich priemyselných spoluprác, ktoré máme otvorené. Diskutujeme práve o českých cvičných lietadlách Skyfox,“ uviedol Kaliňák.

Obranné záujmy Česka a Slovenska sú podľa Zůnu často veľmi blízke až totožné. Vyzdvihol, že si krajiny majú navzájom čo ponúknuť. Avizoval, že Česká republika bude pokračovať v mnohonárodnej misii na Slovensku aj naďalej. „Budeme hľadať aj cesty, ako by Česká republika mohla participovať a eventuálne nakupovať produkciu aj slovenského zbrojného priemyslu. Prípadne, čo by sme mohli vyvíjať perspektívne spoločne,“ vyhlásil český šéf obrany.

Ministri majú podobný postoj aj ku geopolitickej situácii okolo Grónska. Slovenský šéf rezortu zdôraznil, že spory krajín sa majú riešiť diplomaticky a verejné odkazovanie si o vojenských zásahoch ničomu nepomáha. „Ja som presvedčený, že NATO je schopné poskytnúť také možnosti, že budú odstránené akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti Grónska. Čiže práve ten spoločný postup dokáže odstrániť nejaké pochybnosti zo strany Spojených štátov, či tam niekto iný nemá nejaké bezpečnostné záujmy,“ myslí si Kaliňák. Zdôraznil aj rozdiel medzi situáciou v Grónsku a na Ukrajine, pretože Dánsko, pod ktoré Grónsko patrí, je v NATO.

Dúfam, že rokovania, ktoré teraz prebiehajú, nakoniec dospejú k riešeniam, ktoré budú akceptovateľné pre všetkých a povedú k upokojeniu situácie. Českej republike veľmi záleží na kohézii Aliancie, veľmi záleží na tom, aby článok 5 (severoatlantickej zmluvy, poznámka TASR) v prípade potreby zafungoval,“ zdôraznil Zůna. Česko tak bude podporovať riešenia, ktoré toto zabezpečia.

Zdroj: Info.sk, TASR
