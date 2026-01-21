Pozor na tento teplomer: Je nebezpečný, tvrdia inšpektori
Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie teplomer predstavuje vážne riziko pre životné prostredie. Čo robiť, ak ste ho už zakúpili?
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred vpichovým teplomerom, ktorý označila za nebezpečný. Ako informovala na svojom webe, teplomer predstavuje vážne riziko pre životné prostredie.
Informácie o výrobku:
- Názov: Vpichový digitálny teplomer Power+TP101
- Pôvod: Čína
- Identifikácia: Ide o čierny vpichový digitálny teplomer s červeným orámovaním. Teplomer má LCD displej so štyrmi červenými tlačidlami a predáva sa v kartónovom obale s informáciami o výrobcovi, dovozcovi, označením CE a údajom na identifikáciu. K výrobku je priložený návod v štátnom jazyku.
Foto: soi.sk
Problémom sú ťažké kovy
Ako informuje SOI, laboratórne skúšky zistili nadmernú hmotnostnú koncentráciu olova a kadmia v spájke teplomera. Inšpekcia spresňuje, že ťažké kovy sa nachádzajú v časti výrobku, ktorá priamo nemá dosah na kontakt s osobou.
„Nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie olova 36,8 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,1 % a nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie kadmia 0,104 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,01 %.“
Čo robiť, ak ste si ho už kúpili?
Keďže SOI označila výrobok za nebezpečný, zároveň nariadila jeho stiahnutie z trhu. V prípade, že ste si teplomer už kúpili, máte nárok na jeho vrátenie na mieste predaja, pričom predávajúci vám zaistí jeho opravu, výmenu za iný výrobok rovnakej kategórie a aspoň rovnakej ceny, alebo vrátenie kúpnej ceny.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu,“ dodala SOI.
Z trhu stiahli aj výrobok pre deti
SOI v priebehu tohto týždňa informovala aj o ďalšom nebezpečnom výrobku na trhu. Sú ním hydrogénové guľôčky pôvodom z Číny, ktoré podľa inšpektorov v prípade prehltnutia môžu vyvolať zdravotné ťažkosti u detí.
„Rozpínavé materiály v hračkách alebo súčastiach hračiek, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti pred skúškou krútiacim momentom, ťahom, pádom, nárazom a tlakom, sa nesmú rozpínať o viac ako 50 % pri skúškach v akomkoľvek smere. Pri predmetnej hračke sa rozmer guľôčok po testovaní zväčšil o 250 %,“ informovala SOI.
Inšpektori v tejto súvislosti upozorňovali na riziko upchatia až prepichnutia čriev, ku ktorému môže dôjsť v prípade prehltnutia guľôčok deťmi. Výrobok preto odporučili ďalej nepoužívať a vrátiť výrobcovi.
