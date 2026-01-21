Zrážka sanitky s nákladiakom: Na mieste sú záchranné zložky
Z ciest na východe hlásia zdržanie, situáciu komplikuje aj zrážka záchranárskeho auta s kamiónom.
Na križovatke medzi Rusínskou ulicou a ulicou Armádneho generála Svobodu v Prešove došlo v stredu poobede k zrážke sanitky s nákladným autom. Informoval o tom portál Regiony.sk, ktorému to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.
Na mieste zasahujú záchranné zložky vrátane polície a hasičov. "Pri nehode sa, našťastie, nikto nezranil," dodal portál.
