Zoroslav Kollár predstavil priority svojej strany Právo na pravdu
Mimoparlamentná strana Právo na pravdu predstavila svoje vedenie, ktoré si zvolila na svojom ustanovujúcom sneme a programové priority.
Predsedom strany je Zoroslav Kollár. Medzi programové priority patria napríklad „Slovensko musí byť na prvom mieste“, ochrana slovenských rodín, najmä mladých, dôstojný život slovenských seniorov, spravodlivosť pre pracujúcich, podpora slovenských podnikateľov a živnostníkov, ale aj suverénny štát, ktorý rozhoduje v záujme vlastných občanov. Kollár ich predstavil na stredajšej tlačovej konferencii strany.
„Presadzujeme suverénne stabilné Slovensko, ktoré chráni svoje tradície, hodnoty a identitu, ekonomickú stabilitu a sociálnu súdržnosť. Odmietame centralizáciu moci a ideologický diktát a rozhodovanie Bruselu, ktoré poškodzuje hospodársku stabilitu, konkurencieschopnosť a životnú úroveň slovenských rodín,“ deklaroval Kollár. Programové priority strany vznikli podľa neho ako odpoveď na hlbokú krízu dôvery občanov v politiku, na rozpor medzi verejnými sľubmi a každodennou realitou života ľudí či rast cien a zvyšovanie daní.
Šéf Práva na pravdu doplnil, že na ustanovujúcom sneme strany 15. januára si zvolili všetky orgány strany. Schválili aj programové vyhlásenie a prijali etický kódex člena strany. Členmi predsedníctva strany sú Pavol Achberger, Roland Čibrej, Jozef Haščák, Zuzana Krajčovičová, Andrej Matejčík, Kristína Marčeková, Martin Halás a Silvia Beňová, ktorá je aj generálnou manažérkou strany.
Kollár pripomenul, že v prípade, ak by sa strana dostala do vlády, presadili by postupné zrušenie vyšších územných celkov.
