Taliansko neprijme pozvánku do Trumpovej Rady mieru
- DNES - 12:34
- Rím
Taliansko sa nebude podieľať na tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože vstup do takejto skupiny vedenej lídrom jednej krajiny by mohol porušiť taliansku ústavu.
S odvolaním sa na taliansky denník Corriere della Sera o tom v stredu informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Trump bude vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose údajne viesť ceremóniu, na ktorej formálne založí Radu mieru. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že talianska premiérka Giorgia Meloniová sa na nej zrejme nezúčastní.
Taliansko môže podľa svojej ústavy vstúpiť iba do takých medzinárodných organizácií, ktoré „zabezpečujú mier a spravodlivosť medzi národmi len za rovných podmienok s ostatnými štátmi“. To podľa Corriere della Sera v prípade Rady mieru narúša nadradenosť Spojených štátov.
Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Dosiaľ ich prijali napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.
Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.
Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom.
Čína obhajuje OSN po tom, čo dostala pozvanie do Rady mieru
Čína v stredu vyhlásila, že bude brániť medzinárodný systém s Organizáciou Spojených národov v jeho centre.
Szijjártó: So Slovenskom máme dobrý vzťah, princíp kolektívnej viny ale neakceptujeme
Maďarsko si so Slovenskou republikou vybudovalo v uplynulých rokoch civilizovaný vzťah, avšak Budapešť nie je ochotná akceptovať princíp kolektívnej viny, uviedol šéf maďarskej diplomacie.
Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru
Kosovo v stredu oznámilo, že prijalo pozvánku od amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa členom tzv. Rady mieru.