  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-4°Bratislava

Taliansko neprijme pozvánku do Trumpovej Rady mieru

  • DNES - 12:34
  • Rím
Taliansko neprijme pozvánku do Trumpovej Rady mieru

Taliansko sa nebude podieľať na tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože vstup do takejto skupiny vedenej lídrom jednej krajiny by mohol porušiť taliansku ústavu.

S odvolaním sa na taliansky denník Corriere della Sera o tom v stredu informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Trump bude vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose údajne viesť ceremóniu, na ktorej formálne založí Radu mieru. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že talianska premiérka Giorgia Meloniová sa na nej zrejme nezúčastní.

Taliansko môže podľa svojej ústavy vstúpiť iba do takých medzinárodných organizácií, ktoré „zabezpečujú mier a spravodlivosť medzi národmi len za rovných podmienok s ostatnými štátmi“. To podľa Corriere della Sera v prípade Rady mieru narúša nadradenosť Spojených štátov.

Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Dosiaľ ich prijali napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.

Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom

Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom

DNES - 12:31Zahraničné

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom.

Čína obhajuje OSN po tom, čo dostala pozvanie do Rady mieru

Čína obhajuje OSN po tom, čo dostala pozvanie do Rady mieru

DNES - 12:20Zahraničné

Čína v stredu vyhlásila, že bude brániť medzinárodný systém s Organizáciou Spojených národov v jeho centre.

Szijjártó: So Slovenskom máme dobrý vzťah, princíp kolektívnej viny ale neakceptujeme

Szijjártó: So Slovenskom máme dobrý vzťah, princíp kolektívnej viny ale neakceptujeme

DNES - 12:09Zahraničné

Maďarsko si so Slovenskou republikou vybudovalo v uplynulých rokoch civilizovaný vzťah, avšak Budapešť nie je ochotná akceptovať princíp kolektívnej viny, uviedol šéf maďarskej diplomacie.

Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru

Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru

DNES - 11:08Zahraničné

Kosovo v stredu oznámilo, že prijalo pozvánku od amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa členom tzv. Rady mieru.

Vosveteit.sk
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP