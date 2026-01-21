Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom
- DNES - 12:31
- Davos
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom.
Ako jediné riešenie však vidí diplomatické rokovania. Zdôraznil tiež význam ochrany Arktídy pred rastúcim vplyvom Ruska a Číny, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Môžete si byť istí, že na tejto otázke (sporu medzi USA a európskymi štátmi) pracujem v zákulisí, ale nemôžem to robiť verejne,“ povedal Rutte počas panelovej diskusie na konferencii Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Podľa jeho slov majú americký prezident Donald Trump a ďalší lídri pravdu, že je potrebné urobiť viac pre ochranu Arktídy.
Rutte zároveň odmietol tvrdenia Trumpa, že európski spojenci by Washingtonu nepomohli, ak by o to boli požiadaní. „Na tlačovej konferencii (Trump) povedal, že pochybuje, či Európania prídu na pomoc, ak bude aktivovaný článok 5 (Severoatlantickej zmluvy). Ja mu hovorím, že áno, prídu,“ podotkol. Podľa vlastných slov nepochybuje ani o tom, že Spojené štáty by urobili to isté.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem krajín NATO - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent. Šéf Bieleho domu trvá na tom, že autonómny dánsky ostrov je kľúčový pre bezpečnosť Spojených štátov a NATO.
Rutte v stredu tiež vyzval spojencov v Aliancii, aby napätie okolo Grónska neodvádzalo ich pozornosť od potreby brániť Ukrajinu. „Zameranie na Ukrajinu by malo byť prioritou číslo jeden, je to rozhodujúce pre bezpečnosť Európy a USA,“ uviedol.
Taliansko neprijme pozvánku do Trumpovej Rady mieru
Taliansko sa nebude podieľať na tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože vstup do takejto skupiny vedenej lídrom jednej krajiny by mohol porušiť taliansku ústavu.
Čína obhajuje OSN po tom, čo dostala pozvanie do Rady mieru
Čína v stredu vyhlásila, že bude brániť medzinárodný systém s Organizáciou Spojených národov v jeho centre.
Szijjártó: So Slovenskom máme dobrý vzťah, princíp kolektívnej viny ale neakceptujeme
Maďarsko si so Slovenskou republikou vybudovalo v uplynulých rokoch civilizovaný vzťah, avšak Budapešť nie je ochotná akceptovať princíp kolektívnej viny, uviedol šéf maďarskej diplomacie.
Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru
Kosovo v stredu oznámilo, že prijalo pozvánku od amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa členom tzv. Rady mieru.