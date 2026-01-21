Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru

  • Články
  • DNES - 11:08
  • Priština
Kosovo v stredu oznámilo, že prijalo pozvánku od amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa členom tzv. Rady mieru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Som hlboko poctená osobným pozvaním prezidenta reprezentovať Kosovskú republiku ako zakladajúceho člena Rady mieru a stáť bok po boku so Spojenými štátmi v snahe o bezpečnejší svet,“ napísala prezidentka Kosova Vjosa Osmaniová na sociálnej sieti X.

Amerika pomohla nastoliť mier v Kosove. Dnes Kosovo stojí pevne ako spojenec Ameriky, pripravené pomôcť pri budovaní tohto mieru. História si pamätá tých, ktorí podnikajú odvážne kroky k budovaniu mieru - a my sme pripravení,“ dodala Osmaniová.

Kosovo je väčšinovo obývané etnickými Albáncami a nezávislosť od Srbska jednostranne vyhlásilo v roku 2008. Pre nesúhlas Srbska a jemu naklonených mocností vrátane Ruska a Číny, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, nie je členom Organizácie Spojených národov. Spojené štáty nezávislosť Kosova podporili.

Nezávislosť Kosova uznáva väčšina západných štátov vrátane USA, Nemecka, Francúzska alebo Británie. Zo štátov ho neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
