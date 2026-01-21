Pri Krakove sa vykoľajil vlak: Išlo o sabotáž?
- DNES - 11:00
- Krakov
V Malopoľskom vojvodstve sa v utorok vykoľajil vlak.
Podľa polície bolo príčinou poškodenie koľajnice vplyvom nízkej teploty, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
K udalosti došlo v utorok večer na železničnom úseku severne od Krakova, pričom nikto z približne 20 cestujúcich neutrpel zranenia. Po nehode železničnú dopravu na danom úseku prerušili a dopravca pre cestujúcich zabezpečil náhradnú autobusovú dopravu a diaľkové spoje presmeroval na odklonené trasy.
Około 21:00 wykoleił się pociąg Polregio na trasie łączącej Kraków z Warszawą - na odcinku Miechów - Słomniki. Nikomu nic się nie stało. Przyczyna - na razie nieznana. pic.twitter.com/yKHg9NB8ma— 1 Star (@PawelSokala) January 20, 2026
Polícia v stredu informovala, že komisia, ktorá vykonávala úkony priamo na mieste, nezistila známky cudzieho zásahu. Podľa jej záverov došlo k prirodzenému zlomeniu koľajnice v dôsledku pôsobenia nízkej teploty. Túto verziu potvrdil aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Na 99 percent ide o následok opotrebovania materiálu, mrazov a prirodzených príčin, nie o výsledok diverznej činnosti. Všetko nasvedčuje tomu, že nedošlo k žiadnemu nepriateľskému zásahu,“ povedal v tejto súvislosti a dodal, že preverovanie okolností nehody pokračuje.
Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru
Kosovo v stredu oznámilo, že prijalo pozvánku od amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa členom tzv. Rady mieru.
Bessent: Európa by si mala vypočuť Trumpove argumenty pre správu Grónska
Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, že Európania by sa mali vyhnúť prchkým reakciám a najprv si vypočuť argumenty USA v otázke správy Grónska.
Costa a von der Leyenová zdôraznili, že EÚ sa bude brániť proti nátlaku USA
Európska únia sa bude brániť proti akejkoľvek forme nátlaku a bude chrániť svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva, vyhlásil v stredu v Štrasburgu predseda Európskej rady António Costa.
Francúzsko chce cvičenie NATO v Grónsku, je pripravené sa na ňom podieľať
Francúzsko v stredu vyzvalo Severoatlantickú alianciu, aby usporiadala vojenské cvičenie v Grónsku. Uviedlo, že je pripravené sa na ňom podieľať.