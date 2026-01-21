  • Články
Streda, 21.1.2026
Bratislava

Pri Krakove sa vykoľajil vlak: Išlo o sabotáž?

  • DNES - 11:00
  • Krakov
Pri Krakove sa vykoľajil vlak: Išlo o sabotáž?

V Malopoľskom vojvodstve sa v utorok vykoľajil vlak.

Podľa polície bolo príčinou poškodenie koľajnice vplyvom nízkej teploty, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

K udalosti došlo v utorok večer na železničnom úseku severne od Krakova, pričom nikto z približne 20 cestujúcich neutrpel zranenia. Po nehode železničnú dopravu na danom úseku prerušili a dopravca pre cestujúcich zabezpečil náhradnú autobusovú dopravu a diaľkové spoje presmeroval na odklonené trasy.

Polícia v stredu informovala, že komisia, ktorá vykonávala úkony priamo na mieste, nezistila známky cudzieho zásahu. Podľa jej záverov došlo k prirodzenému zlomeniu koľajnice v dôsledku pôsobenia nízkej teploty. Túto verziu potvrdil aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Na 99 percent ide o následok opotrebovania materiálu, mrazov a prirodzených príčin, nie o výsledok diverznej činnosti. Všetko nasvedčuje tomu, že nedošlo k žiadnemu nepriateľskému zásahu,“ povedal v tejto súvislosti a dodal, že preverovanie okolností nehody pokračuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
