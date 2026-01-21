Amazon: Trumpova colná politika postupne zvyšuje ceny pre spotrebiteľov v USA
- DNES - 10:57
- Davos
Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vedie k postupnému zvyšovaniu spotrebiteľských cien v Spojených štátoch, vyhlásil v utorok (20. 1.) generálny riaditeľ spoločnosti Amazon Andy Jassy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčší internetový predajca na svete a obchodníci aktívni na jeho platforme si v minulom roku, ešte predtým, ako clá nadobudli účinnosť, vytvorili značné zásoby, tieto rezervy sa však na jeseň vyčerpali, povedal Jassy pre televíziu CNBC na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Clá sa tak už prejavujú aj v cenách niektorých tovarov, dodal.
Obchodníci sa podľa neho s dôsledkami ciel vyrovnávajú rôznymi spôsobmi. Niektorí ich prenášajú na spotrebiteľov vo forme vyšších cien, zatiaľ čo iní sami znášajú dodatočné náklady, aby stimulovali dopyt po svojich produktoch. Samotný Amazon sa naďalej snaží udržiavať ceny čo najnižšie, v maloobchode s tradične nízkymi maržami však možnosti „nie sú nekonečné“, upozornil generálny riaditeľ Amazonu. Keď predajcom vzrastú náklady o 10 %, nie je veľa možností, ako to kompenzovať, priblížil.
Trumpova administratíva vytrvalo ignoruje varovania ekonómov, že náklady na clá nakoniec ponesú americkí spotrebitelia. Prezident a jeho administratíva opakovane tvrdia, že clá netlačia na infláciu. Naopak, Biely dom trvá na tom, že clá zvyšujú bohatstvo USA a podporujú investície do domácej výroby.
Výskumníci z nemeckého Inštitútu pre svetovú ekonomiku so sídlom v Kieli (IfW) v štúdii publikovanej tento týždeň dospeli k záveru, že clá nezaťažujú zahraničných vývozcov, ale samotnú americkú ekonomiku. Na základe analýz viac ako 25 miliónov záznamov o dodávkach v celkovej hodnote takmer štyri bilióny amerických dolárov (3,41 bilióna eur) tvrdia, že iba približne 4 % colného zaťaženia znášajú zahraniční dodávatelia, zatiaľ čo 96 % sa prenáša na kupujúcich v USA.
