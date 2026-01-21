  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-7°Bratislava

Amazon: Trumpova colná politika postupne zvyšuje ceny pre spotrebiteľov v USA

  • DNES - 10:57
  • Davos
Amazon: Trumpova colná politika postupne zvyšuje ceny pre spotrebiteľov v USA

Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vedie k postupnému zvyšovaniu spotrebiteľských cien v Spojených štátoch, vyhlásil v utorok (20. 1.) generálny riaditeľ spoločnosti Amazon Andy Jassy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najväčší internetový predajca na svete a obchodníci aktívni na jeho platforme si v minulom roku, ešte predtým, ako clá nadobudli účinnosť, vytvorili značné zásoby, tieto rezervy sa však na jeseň vyčerpali, povedal Jassy pre televíziu CNBC na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Clá sa tak už prejavujú aj v cenách niektorých tovarov, dodal.

Obchodníci sa podľa neho s dôsledkami ciel vyrovnávajú rôznymi spôsobmi. Niektorí ich prenášajú na spotrebiteľov vo forme vyšších cien, zatiaľ čo iní sami znášajú dodatočné náklady, aby stimulovali dopyt po svojich produktoch. Samotný Amazon sa naďalej snaží udržiavať ceny čo najnižšie, v maloobchode s tradične nízkymi maržami však možnosti „nie sú nekonečné“, upozornil generálny riaditeľ Amazonu. Keď predajcom vzrastú náklady o 10 %, nie je veľa možností, ako to kompenzovať, priblížil.

Trumpova administratíva vytrvalo ignoruje varovania ekonómov, že náklady na clá nakoniec ponesú americkí spotrebitelia. Prezident a jeho administratíva opakovane tvrdia, že clá netlačia na infláciu. Naopak, Biely dom trvá na tom, že clá zvyšujú bohatstvo USA a podporujú investície do domácej výroby.

Výskumníci z nemeckého Inštitútu pre svetovú ekonomiku so sídlom v Kieli (IfW) v štúdii publikovanej tento týždeň dospeli k záveru, že clá nezaťažujú zahraničných vývozcov, ale samotnú americkú ekonomiku. Na základe analýz viac ako 25 miliónov záznamov o dodávkach v celkovej hodnote takmer štyri bilióny amerických dolárov (3,41 bilióna eur) tvrdia, že iba približne 4 % colného zaťaženia znášajú zahraniční dodávatelia, zatiaľ čo 96 % sa prenáša na kupujúcich v USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Štefan Kišš: Koalícia nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, mala požiadať o dôveru

Štefan Kišš: Koalícia nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, mala požiadať o dôveru

VČERA - 19:14Ekonomické

Koalícia sa rozhodla, že bude ignorovať ústavný zákon. Nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, a tak mala bezodkladne požiadať o dôveru.

Dánsky dôchodkový fond sa plánuje zbaviť amerických dlhopisov

Dánsky dôchodkový fond sa plánuje zbaviť amerických dlhopisov

VČERA - 18:41Ekonomické

Dánsky dôchodkový fond AkademikerPension oznámil, že sa plánuje zbaviť amerických vládnych dlhopisov, ktoré má v držbe.

PS: Pre ekonomické opatrenia vlády prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí

PS: Pre ekonomické opatrenia vlády prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí

VČERA - 15:46Ekonomické

Pre opatrenia vlády Roberta Fica, ktoré dusia ekonomický rast, prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí. Uviedli to na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska.

Fico zverejnil obsah listu pre Von der Leyenovú

Fico zverejnil obsah listu pre Von der Leyenovú

VČERA - 14:26Ekonomické

Premiér adresoval predsedníčke Európskej komisie list, ktorého obsah zverejnil na sociálnej sieti.

Vosveteit.sk
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP