Taraba posiela do Slovenského raja a Pieninského národného parku 1,86 mil. eur
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) posiela do Národného parku (NP) Slovenský raj a Pieninského národného parku 1,86 milióna eur.
Vďaka financiám získajú národné parky dokumentáciu pre svoj rozvoj. TASR o tom informoval odbor komunikácie envirorezortu.
V Národnom parku Slovenský raj sa počíta s vypracovaním 20 programov starostlivosti o 22 území európskeho významu s celkovou výmerou takmer 14.000 hektárov. Pieninský národný park vypracuje spolu sedem programov starostlivosti, ktoré budú zahŕňať deväť území európskeho významu, priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Schválená celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje pre NP Slovenský raj viac ako 1,5 milióna eur, pre Pieninský národný park takmer 330.000 eur. „Do systematického manažmentu území a aktivít v rámci národných parkov budú zapojení vlastníci, správcovia, užívatelia pozemkov aj samosprávy. Vykonávať sa bude mapovanie biotopov, rovnako sa zlepší alebo zachová stav druhov a biotopov európskeho významu, ako aj starostlivosť a ochrana o tieto druhy a biotopy,“ skonštatoval rezort.
Peniaze podľa Tarabu umožnia správam národných parkov pripraviť programy starostlivosti v spolupráci s kľúčovými aktérmi v regióne, predovšetkým s obhospodarovateľmi lesov, miestnymi hospodáriacimi subjektami či samosprávami. Projekty financované z rôznych mechanizmov sa tak budú môcť využívať na rozvoj a ochranu prírodného bohatstva. MŽP tvrdí, že sa podporí aj súžitie miestneho obyvateľstva s prírodou. „Národným parkom umožníme získať nové investície a projekty aj do budovania novej turistickej infraštruktúry, ktoré spravia z národných parkov životaschopné organizácie, a nie umierajúce skanzeny. A čo je dôležité, vypočuté budú požiadavky ľudí na vidieku, pripomienky samospráv a rovnako aj súkromných vlastníkov a užívateľov pozemkov,“ poznamenal Taraba.
