Premiérov poradca sa má postaviť pred súd

  • DNES - 10:37
  • Bratislava
David L. je podozrivý zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie.

Poradca predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) a bývalý sudca David L. sa má v polovici februára postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Termíny hlavného pojednávania sú vytýčené na 13., 16. a 18. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.

Obžaloba na Davida L. sa týka podozrení zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie.

Samosudca ŠTS odmietol obžalobu na Davida L. v júli 2024. Prokurátor však podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd SR. Ako pre TASR spresnila Mária Horáková zo ŠTS, Najvyšší súd rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Prokurátor podal obžalobu na Davida L. v júli 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
