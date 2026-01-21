  • Články
Streda, 21.1.2026
Bessent: Európa by si mala vypočuť Trumpove argumenty pre správu Grónska

Bessent: Európa by si mala vypočuť Trumpove argumenty pre správu Grónska

Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil v stredu na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, že Európania by sa mali vyhnúť prchkým reakciám a najprv si vypočuť argumenty USA v otázke správy Grónska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Poviem to každému, zhlboka sa nadýchnite. Nereagujte takto prchko a zatrpknuto,“ povedal Bessent reportérom pred tým, ako Trump pricestuje na WEF. „Prečo sa neposadíte a nepočkáte, kým príde prezident Trump a nevypočujete si jeho argumenty,“ zdôraznil.

Šéf rezortu financií v stredu oznámil, že príchod šéfa Bieleho domu sa oneskorí vzhľadom na technické problémy s lietadlom. „Myslím si, že prezident bude meškať asi tri hodiny. Nevidel som jeho aktualizovaný program,“ ozrejmil. Pôvodne bol prejav Trumpa naplánovaný po prílete do Davosu na 14.30 h.

Americký prezident trvá na tom, že autonómny dánsky ostrov je kľúčový pre bezpečnosť Spojených štátov a NATO. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová však v utorok povedala, že EÚ bude „neochvejná“ vo svojej reakcii na Trumpove hrozby týkajúce sa Grónska. Francúzsky prezident Emmanuel Macron takisto prisľúbil, že sa krajina postaví proti „násilníkom“. Bessent označil vyjadrenia šéfky EK a francúzskeho lídra za poburujúce.

Žiadame našich spojencov, aby pochopili, že Grónsko sa musí stať súčasťou USA,“ povedal minister financií. Pripomenul tiež, že Dánsko predalo Spojeným štátom v roku 1917 územie v Karibiku (Americké Panenské ostrovy) a že krajina v tom čase chápala, aké dôležité bolo to územie pre USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
