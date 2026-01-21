  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-7°Bratislava

Costa a von der Leyenová zdôraznili, že EÚ sa bude brániť proti nátlaku USA

  • DNES - 10:16
  • Štrasburg
Costa a von der Leyenová zdôraznili, že EÚ sa bude brániť proti nátlaku USA

Európska únia sa bude brániť proti akejkoľvek forme nátlaku a bude chrániť svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva, vyhlásil v stredu v Štrasburgu predseda Európskej rady António Costa.

Reagoval tak na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom a uvaliť clá na niektoré európske štáty. Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová upozornila, že napätie medzi Úniou a USA by mohlo posilniť protivníkov Západu, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

Sme pripravení brániť seba, naše členské štáty, občanov aj firmy proti akejkoľvek forme nátlaku. EÚ má na to silu aj nástroje,“ zdôraznil Costa. Zároveň dodal, že Únia nemôže akceptovať, aby právo silnejšieho prevážilo nad právami slabších.

Von der Leyenová označila hrozby Spojených štátov uvaliť clá na európske krajiny za nesprávne. „Ak sa teraz dostaneme do nebezpečnej špirály medzi spojencami, povzbudí to práve tých nepriateľov, ktorých sa obaja tak usilovne snažíme udržať mimo strategického priestoru,“ poznamenala počas rozpravy v europarlamente. Európa podľa jej slov uprednostňuje dialóg, avšak v prípade potreby je pripravená konať jednotne a rýchlo.

Predsedníčka EK skonštatovala, že EÚ musí urýchliť posilňovanie svojej ekonomiky aj obrany v meniacom sa svetovom poriadku. „Budeme musieť upustiť od tradičnej opatrnosti Európy... Žijeme vo svete, ktorý je definovaný surovou silou – či už ekonomickou, vojenskou, technologickou, alebo geopolitickou. A hoci sa to mnohým z nás nemusí páčiť, musíme sa vyrovnať so svetom takým, aký je teraz,“ dodala.

Von der Leyenová tiež oznámila, že EK pracuje na balíku opatrení na podporu bezpečnosti v Arktíde. Podľa nej bude medzi opatrenia patriť masívny nárast európskych investícií v Grónsku.

Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru

Kosovo prijalo Trumpovo pozvanie do Rady mieru

DNES - 11:08Zahraničné

Kosovo v stredu oznámilo, že prijalo pozvánku od amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa členom tzv. Rady mieru.

Pri Krakove sa vykoľajil vlak: Išlo o sabotáž?

Pri Krakove sa vykoľajil vlak: Išlo o sabotáž?

DNES - 11:00Zahraničné

V Malopoľskom vojvodstve sa v utorok vykoľajil vlak.

Bessent: Európa by si mala vypočuť Trumpove argumenty pre správu Grónska

Bessent: Európa by si mala vypočuť Trumpove argumenty pre správu Grónska

DNES - 10:33Zahraničné

Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, že Európania by sa mali vyhnúť prchkým reakciám a najprv si vypočuť argumenty USA v otázke správy Grónska.

Francúzsko chce cvičenie NATO v Grónsku, je pripravené sa na ňom podieľať

Francúzsko chce cvičenie NATO v Grónsku, je pripravené sa na ňom podieľať

DNES - 9:13Zahraničné

Francúzsko v stredu vyzvalo Severoatlantickú alianciu, aby usporiadala vojenské cvičenie v Grónsku. Uviedlo, že je pripravené sa na ňom podieľať.

Vosveteit.sk
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP