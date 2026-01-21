Costa a von der Leyenová zdôraznili, že EÚ sa bude brániť proti nátlaku USA
- DNES - 10:16
- Štrasburg
Európska únia sa bude brániť proti akejkoľvek forme nátlaku a bude chrániť svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva, vyhlásil v stredu v Štrasburgu predseda Európskej rady António Costa.
Reagoval tak na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom a uvaliť clá na niektoré európske štáty. Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová upozornila, že napätie medzi Úniou a USA by mohlo posilniť protivníkov Západu, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Sme pripravení brániť seba, naše členské štáty, občanov aj firmy proti akejkoľvek forme nátlaku. EÚ má na to silu aj nástroje,“ zdôraznil Costa. Zároveň dodal, že Únia nemôže akceptovať, aby právo silnejšieho prevážilo nad právami slabších.
Von der Leyenová označila hrozby Spojených štátov uvaliť clá na európske krajiny za nesprávne. „Ak sa teraz dostaneme do nebezpečnej špirály medzi spojencami, povzbudí to práve tých nepriateľov, ktorých sa obaja tak usilovne snažíme udržať mimo strategického priestoru,“ poznamenala počas rozpravy v europarlamente. Európa podľa jej slov uprednostňuje dialóg, avšak v prípade potreby je pripravená konať jednotne a rýchlo.
Predsedníčka EK skonštatovala, že EÚ musí urýchliť posilňovanie svojej ekonomiky aj obrany v meniacom sa svetovom poriadku. „Budeme musieť upustiť od tradičnej opatrnosti Európy... Žijeme vo svete, ktorý je definovaný surovou silou – či už ekonomickou, vojenskou, technologickou, alebo geopolitickou. A hoci sa to mnohým z nás nemusí páčiť, musíme sa vyrovnať so svetom takým, aký je teraz,“ dodala.
Von der Leyenová tiež oznámila, že EK pracuje na balíku opatrení na podporu bezpečnosti v Arktíde. Podľa nej bude medzi opatrenia patriť masívny nárast európskych investícií v Grónsku.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
