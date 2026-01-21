  • Články
Streda, 21.1.2026
Tragická nehoda: Auto po náraze do stromu začalo horieť

  • DNES - 10:07
  • Dunajská Streda
Vodička po prevoze do nemocnice podľahla zraneniam.

V stredu nadránom došlo na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom pri Dunajskej Strede k tragickej dopravnej nehode. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Auto po náraze začalo horieť

Podľa polície vodička osobného auta značky Mercedes v zákrute zišla z cesty, a s autom následne narazila do stromu. Vozidlo po náraze začalo horieť.

"31 ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde žiaľ zraneniam podľahla," informovala polícia. Tá sa v súčasnosti zaoberá vyšetrovaním okolností a presnej príčiny dopravnej nehody.

"Vodičov vyzývame, aby boli na cestách maximálne opatrní," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
