Trump: OSN nevyužíva svoj plný potenciál, no v činnosti by mala pokračovať
- DNES - 8:26
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok opäť kritizoval Organizáciu Spojených národov tvrdiac, že nevyužíva svoj potenciál naplno a že práve ona mala urovnať vojny, ktoré pomáhal ukončiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„OSN jednoducho nie je veľmi užitočná,“ vyhlásil Trump pre reportérov. „Som veľkým fanúšikom potenciálu OSN, no ona ho nikdy nevyužívala naplno,“ tvrdí. „Verím ale, že OSN by v činnosti mala pokračovať, pretože potenciál je obrovský,“ zdôraznil prezident, keď sa ho novinári spýtali, či chce nahradiť OSN Radou mieru. Rada je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínski militanti z hnutia Hamas. V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 prímerie a vznik rady je súčasťou implementácie jeho druhej fázy. Rada by však následne mala riešiť aj ďalšie svetové konflikty.
Diplomati však vnímajú Radu mieru ako konkurenčnú organizáciu k OSN. Návrh charty rady stanovuje, že Trump jej bude doživotne predsedať a že jej členmi môžu byť len hlavy štátov a premiéri, ktorých pozve. Stále členstvo však podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov.
„OSN mala urovnať každú jednu vojnu, ktorú som urovnal ja. Neobrátil som sa nich. Nikdy mi ani nenapadlo ísť za nimi. Mali byť schopní urovnať tieto vojny, no oni to nedokázali,“ vyhlásil. Trump opakovane tvrdil, že jeho vláda ukončila osem konfliktov za prvý rok svojho pôsobenia a že si za to zaslúži Nobelovu cenu, píše DPA.
