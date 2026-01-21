  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-8°Bratislava

Z trhu sťahujú ďalšie výrobky pre deti, hrozia zdravotné následky

  • DNES - 8:15
  • Bratislava
Z trhu sťahujú ďalšie výrobky pre deti, hrozia zdravotné následky

Podľa hygienikov sú výrobky kontaminované toxínom cereulidom.

Zo slovenského trhu sa aktuálne preventívne sťahujú ďalšie výrobky BEBA z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Podľa varovného oznámenia RASFF ide o výrobky značky Nestlé, krajina pôvodu Nemecko, výrobca Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland, ktoré sa z uvedeného dôvodu na základe vykonaných laboratórnych analýz, ktorými bol zistený toxín cereulide, sťahujú z trhu,“ priblížili hygienici. Vysvetlili, že kontaminácia potraviny cereulidom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ ozrejmil úrad.

Z trhu sťahujú tieto výrobky:

  • BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, DMT 05.2027, EAN kód 7613287226631,
  • BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, DMT 12.2026, EAN kód 8445290917751,
  • BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1, DMT 29.10.2026.

Hygienici tvrdia, že na základe oznámenia RASFF neboli všetky výrobky uvedené aj na slovenský trh. ÚVZ neodporúča ďalej používať tieto šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá.

Cereulid a jeho vplyv na zdravie

Ako informuje český portál Bezpečnost potravin, Bacillus cereus je toxín zodpovedný za takzvanú emerickú formu otráv spôsobených týmto toxínom. vyvoláva teda príznaky ako zvracanie a nevoľnosť, ktoré nastupujú 1 až 5 hodín po konzumácii infikovanej potraviny.

„Cereluid je toxín bielkovinovej povahy, pôsobí toxicky na črevá,“ informuje web s tým, že toxínom býva často infikovaná práve dojčenská výživa.

Z trhu stiahli aj ďalšie šarže

Zo strany Nestlé nejde o prvé stiahnutie dojčenskej výživy z trhu. Začiatkom januára spoločnosť informovala o ďalších produktoch, v ktorých zistili prítomnosť baktérie Bacillus cereus. Tá spôsobuje otravu sprevádzanú zvracaním, nevoľnosťou a malátnosťou, niekedy aj hnačkou a bolesťou brucha.

Pozrite si zoznam ďalších stiahnutých šarží: Obľúbená značka sťahuje z predaja viacero výrobkov

Bacillus cereus sa potvrdil v dojčenskej výžive od Nestlé aj predtým v decembri 2025. Tá sa predávala vo viacerých obchodoch vrátane siete drogérií dm drogerie markt. Výrobok preto takisto stiahli z trhu.

Zdroj: Info.sk, TASR, bezpecnostpotravin.cz, uvzsr.sk, nestle.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide

SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide

DNES - 6:38Domáce

V Košiciach a vo Veľkej Ide platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10.

Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia

Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia

VČERA - 19:49Domáce

Aké je pozadie „projektu Kotva“ a čo sa stane 12. augusta 2026? Toto tvrdí NASA.

SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

VČERA - 18:52Domáce

V noci z utorka na stredu (21. 1.) by mohli najmä na strednom a východnom Slovensku udrieť silné mrazy.

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

VČERA - 16:00Domáce

Finančná správa v utorok ráno evakuovala a v spolupráci s políciou urobila pyrotechnickú prehliadku nielen v budove na Mierovej ulici v Bratislave, ale aj v ďalších 97 budovách po celom Slovensku.

Vosveteit.sk
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP