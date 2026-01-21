Z trhu sťahujú ďalšie výrobky pre deti, hrozia zdravotné následky
Podľa hygienikov sú výrobky kontaminované toxínom cereulidom.
Zo slovenského trhu sa aktuálne preventívne sťahujú ďalšie výrobky BEBA z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Podľa varovného oznámenia RASFF ide o výrobky značky Nestlé, krajina pôvodu Nemecko, výrobca Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland, ktoré sa z uvedeného dôvodu na základe vykonaných laboratórnych analýz, ktorými bol zistený toxín cereulide, sťahujú z trhu,“ priblížili hygienici. Vysvetlili, že kontaminácia potraviny cereulidom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.
„Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ ozrejmil úrad.
Z trhu sťahujú tieto výrobky:
- BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, DMT 05.2027, EAN kód 7613287226631,
- BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, DMT 12.2026, EAN kód 8445290917751,
- BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1, DMT 29.10.2026.
Hygienici tvrdia, že na základe oznámenia RASFF neboli všetky výrobky uvedené aj na slovenský trh. ÚVZ neodporúča ďalej používať tieto šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá.
Cereulid a jeho vplyv na zdravie
Ako informuje český portál Bezpečnost potravin, Bacillus cereus je toxín zodpovedný za takzvanú emerickú formu otráv spôsobených týmto toxínom. vyvoláva teda príznaky ako zvracanie a nevoľnosť, ktoré nastupujú 1 až 5 hodín po konzumácii infikovanej potraviny.
„Cereluid je toxín bielkovinovej povahy, pôsobí toxicky na črevá,“ informuje web s tým, že toxínom býva často infikovaná práve dojčenská výživa.
Z trhu stiahli aj ďalšie šarže
Zo strany Nestlé nejde o prvé stiahnutie dojčenskej výživy z trhu. Začiatkom januára spoločnosť informovala o ďalších produktoch, v ktorých zistili prítomnosť baktérie Bacillus cereus. Tá spôsobuje otravu sprevádzanú zvracaním, nevoľnosťou a malátnosťou, niekedy aj hnačkou a bolesťou brucha.
Bacillus cereus sa potvrdil v dojčenskej výžive od Nestlé aj predtým v decembri 2025. Tá sa predávala vo viacerých obchodoch vrátane siete drogérií dm drogerie markt. Výrobok preto takisto stiahli z trhu.
SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide
V Košiciach a vo Veľkej Ide platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10.
Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia
Aké je pozadie „projektu Kotva“ a čo sa stane 12. augusta 2026? Toto tvrdí NASA.
SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu
V noci z utorka na stredu (21. 1.) by mohli najmä na strednom a východnom Slovensku udrieť silné mrazy.
Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku
Finančná správa v utorok ráno evakuovala a v spolupráci s políciou urobila pyrotechnickú prehliadku nielen v budove na Mierovej ulici v Bratislave, ale aj v ďalších 97 budovách po celom Slovensku.