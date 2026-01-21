  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-8°Bratislava

Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru

  • DNES - 8:12
  • Jeruzalem
Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa do tzv. Rady mieru.

V stredu to na sociálnej sieti X oznámil jeho úrad. Vznik rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, informuje TASR podľa svetových agentúr.

„Premiér Netanjahu oznámil, že prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a stane sa členom Rady mieru, ktorú budú tvoriť svetoví lídri,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelského predsedu vlády.

Podľa Trumpovho plánu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia, napísala agentúra DPA.

Pozývacie listiny dostali desiatky svetových lídrov. Medzi nimi aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ruský prezident Vladimir Putin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Nórsko, Francúzsko a Británia už pozvanie odmietli. V reakcii na postoj Paríža Trump pohrozil zavedením 200-percentného dovozného cla na francúzske šampanské a víno.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzsko chce cvičenie NATO v Grónsku, je pripravené sa na ňom podieľať

Francúzsko chce cvičenie NATO v Grónsku, je pripravené sa na ňom podieľať

DNES - 9:13Zahraničné

Francúzsko v stredu vyzvalo Severoatlantickú alianciu, aby usporiadala vojenské cvičenie v Grónsku. Uviedlo, že je pripravené sa na ňom podieľať.

Trump: OSN nevyužíva svoj plný potenciál, no v činnosti by mala pokračovať

Trump: OSN nevyužíva svoj plný potenciál, no v činnosti by mala pokračovať

DNES - 8:26Zahraničné

Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval Organizáciu Spojených národov tvrdiac, že nevyužíva svoj potenciál naplno a že práve ona mala urovnať vojny, ktoré pomáhal ukončiť.

Trump po problémoch s Air Force One odcestoval do Davosu druhým lietadlom

Trump po problémoch s Air Force One odcestoval do Davosu druhým lietadlom

DNES - 6:55Zahraničné

Lietadlo Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews.

Venezuela chce príjmy z predaja ropy použiť na podporu svojej oslabenej meny

Venezuela chce príjmy z predaja ropy použiť na podporu svojej oslabenej meny

DNES - 6:52Zahraničné

Venezuela prijala 300 miliónov dolárov (255 miliónov eur) pochádzajúcich z predaja ropy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty.

Vosveteit.sk
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP