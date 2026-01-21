  • Články
KĽDR môže ročne vyrobiť až 20 jadrových zbraní

  • DNES - 6:51
  • Soul
Severná Kórea naďalej produkuje také objemy jadrového materiálu, že jej to stačí na výrobu až 20 jadrových zbraní ročne, uviedol v stredu na novoročnej tlačovej konferencii juhokórejský prezident I Če-mjong.

Aj v súčasnosti sa v Severnej Kórei stále vyrábajú jadrové materiály postačujúce na produkciu 10 až 20 jadrových zbraní ročne,“ povedal I novinárom.

Zároveň dodal, že Pchjongjang pokračuje v zdokonaľovaní technológie balistických rakiet dlhého doletu, ktoré môžu zasiahnuť aj územie Spojených štátov.

V určitom bode Severná Kórea získa jadrový arzenál, ktorý bude podľa jej predstáv potrebný na udržanie režimu, spolu s parametrami medzikontinentálnych balistických rakiet, ktoré budú ohrozovať nielen Spojené štáty, ale aj časť sveta,“ vyhlásil I Če-mjong.

A keď vzniknú prebytky (jadrového arzenálu), pôjdu do zahraničia – za hranice krajiny. Vtedy vznikne globálne nebezpečenstvo,“ varoval juhokórejský prezident.

Podľa I Če-mjonga je pri riešení severokórejskej jadrovej otázky potrebný pragmatický prístup.

Pozastavenie výroby jadrového materiálu a vývoja medzikontinentálnych balistických rakiet, ako aj zastavenie ich vývozu do zahraničia, by už samo o sebe predstavovalo zisk,“ uviedol.

Bol by to zisk pre všetkých,“ dodal I s tým, že tento postoj tlmočil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Od svojho nástupu do funkcie v júni 2025 I Če-mjong presadzuje dialóg so Severnou Kóreou bez predbežných podmienok, čo je výrazný odklon od konfrontačného prístupu jeho predchodcu.

Pchjongjang však na jeho výzvy nereagoval a nedávno obvinil Južnú Kóreu z vyslania dronu do pohraničného mesta Kesong.

Úrad juhokórejského prezidenta poprel, že by za incidentom stál štát, no naznačil, že ho mohli vykonať civilisti.

Zdroj: Info.sk, TASR
