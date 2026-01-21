  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-8°Bratislava

Epidémia osýpok v USA eskaluje; ohnisko v Južnej Karolíne presiahlo 600 prípadov

  • DNES - 6:33
  • Washington
Epidémia osýpok v USA eskaluje; ohnisko v Južnej Karolíne presiahlo 600 prípadov

Epidémia osýpok v Spojených štátoch sa naďalej šíri a počet prípadov v štáte Južná Karolína na juhovýchode USA presiahol 600, uviedli v utorok tamojšie úrady, informovala agentúra AFP.

V Južnej Karolíne bolo od minulého piatku hlásených 88 nových prípadov, uviedol v utorok štátny úrad verejného zdravotníctva. Celkový počet nakazených od zistenia prepuknutia nákazy na jeseň 2025 sa zvýšil na 646. Väčšina nakazených nebola očkovaná, uviedol úrad.

Prípady nákazy osýpkami boli identifikované na základných, stredných a vysokých školách, ako aj na dvoch univerzitách.

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) boli osýpky detegované od začiatku roka v ôsmich ďalších štátoch americkej Únie.

Tamojšie zdravotné orgány sa obávajú, že Spojené štáty by mohli stratiť svoj status krajiny „bez osýpok“, ktorý získali v roku 2000 po eradikácii tejto choroby očkovaním.

Panamerická zdravotnícka organizácia má na apríl naplánované prehodnotenie statusu Spojených štátov a Mexika, ktoré tiež zažíva nárast prípadov nakazenia osýpkami.

Kanada stratila svoj status v novembri 2025 po tom, čo v minulom roku zaznamenala viac ako 5000 prípadov.

Osýpky spôsobujú u nakazených horúčku, príznaky respiračného ochorenia a kožné vyrážky. V závažných prípadoch môžu komplikácie, ako je zápal pľúc a zápal mozgu, viesť k závažným dlhodobým následkom i k smrti.

Nárast počtu nakazených súvisí s rastúcou nedôverou verejnosti voči vakcínam, a to aj v rozvinutých krajinách vrátane USA, ktoré čelia najvážnejšiemu prepuknutiu osýpok za posledných viac ako 30 rokov. V roku 2025 v USA zaznamenali viac než 2200 prípadov a tri úmrtia vrátane dvoch malých detí. Nárast infikovaných badať aj v roku 2026.

Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy Jr. je často obviňovaný, že k tejto zdravotnej kríze prispel tým, že ako skeptik v otázke používania vakcín šíril na verejnosti obavy z očkovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru

Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru

DNES - 8:12Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa do tzv. Rady mieru.

Trump po problémoch s Air Force One odcestoval do Davosu druhým lietadlom

Trump po problémoch s Air Force One odcestoval do Davosu druhým lietadlom

DNES - 6:55Zahraničné

Lietadlo Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews.

Venezuela chce príjmy z predaja ropy použiť na podporu svojej oslabenej meny

Venezuela chce príjmy z predaja ropy použiť na podporu svojej oslabenej meny

DNES - 6:52Zahraničné

Venezuela prijala 300 miliónov dolárov (255 miliónov eur) pochádzajúcich z predaja ropy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty.

KĽDR môže ročne vyrobiť až 20 jadrových zbraní

KĽDR môže ročne vyrobiť až 20 jadrových zbraní

DNES - 6:51Zahraničné

Severná Kórea naďalej produkuje také objemy jadrového materiálu, že jej to stačí na výrobu až 20 jadrových zbraní ročne, uviedol v stredu na novoročnej tlačovej konferencii juhokórejský prezident I Če-mjong.

Vosveteit.sk
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP