SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide
V Košiciach a vo Veľkej Ide platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10.
Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sú príčinou zhoršenia kvality ovzdušia nepriaznivá rozptylová situácia, zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. SHMÚ zároveň upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 aj v Prešove, Lučenci, Plášťovciach, Leviciach, Ružomberku, Jelšave a v ich okolí.
Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.
Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.
