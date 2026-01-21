  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 21.1.2026Meniny má Vincent
-7°Bratislava

SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide

  • DNES - 6:38
  • Bratislava
SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v Košiciach a vo Veľkej Ide

V Košiciach a vo Veľkej Ide platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10.

Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sú príčinou zhoršenia kvality ovzdušia nepriaznivá rozptylová situácia, zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. SHMÚ zároveň upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 aj v Prešove, Lučenci, Plášťovciach, Leviciach, Ružomberku, Jelšave a v ich okolí.

Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.

Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia

Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia

VČERA - 19:49Domáce

Aké je pozadie „projektu Kotva“ a čo sa stane 12. augusta 2026? Toto tvrdí NASA.

SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

VČERA - 18:52Domáce

V noci z utorka na stredu (21. 1.) by mohli najmä na strednom a východnom Slovensku udrieť silné mrazy.

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

VČERA - 16:00Domáce

Finančná správa v utorok ráno evakuovala a v spolupráci s políciou urobila pyrotechnickú prehliadku nielen v budove na Mierovej ulici v Bratislave, ale aj v ďalších 97 budovách po celom Slovensku.

PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum

PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum

VČERA - 15:17Domáce

Opozičné PS označilo za nepochopiteľný postup pri vyšetrovaní nehody, ktorej účastníkom bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar.

Vosveteit.sk
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
Čo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypaťČo ak by vlády celé roky tajili existenciu UFO? Analytička varuje, že by sa systém mohol potom zosypať
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP