Streda, 21.1.2026
Nehoda na železnici v Katalánsku si vyžiadala jednu obeť a desiatky zranených

  • DNES - 5:44
  • Barcelona
Najmenej jednu obeť a ďalších najmenej 20 zranených si v utorok vyžiadala nehoda na železničnej trati pri katalánskom mestečku Gelida na severovýchode Španielska.

Vlak narazil do zvyškov oporného múru diaľnice AP-7, ktorého časť sa zrútila z výšky na železničnú trať. Podľa oficiálnych informácií je medzi zranenými päť ľudí v ťažkom stave. Záchranné služby zriadili na neďalekom súkromnom pozemku poľnú nemocnicu, kde zraneným poskytli prvú lekársku pomoc. Na miesto incidentu vyslali viaceré sanitky, pričom niektoré médiá hovoria až o približne 40 zranených.

Obeťou nehody je pravdepodobne rušňovodič vlaku. Jeho kabína vo vlaku bola pri nehode zničená. Rušňovodičovi údajne poskytovali prvú pomoc samotní cestujúci.

Nehoda spôsobila prerušenie železničnej dopravy v danej oblasti. Na miesto smerujú aj katalánska ministerka vnútra Núria Parlonová a ministerka pre územný rozvoj Silvia Panequeová.

Podľa prvých informácií španielskych médií mohli zrútenie oporného múru diaľnice zaviniť výdatné dažde, ktoré katalánske pobrežie zasiahli v utorok.

V utorok popoludní došlo v Katalánsku aj k ďalšej železničnej nehode, keď sa medzi mestami Blanes a Maçanet-Massanes vykoľajil iný vlak. Na jeho palube sa nachádzalo desať cestujúcich. Incident si nevyžiadal žiadne zranenia.

Nehoda v Gelide sa odohrala len dva dni po vykoľajení a zrážke vlakov v Andalúzii, pri ktorej zahynulo viac než 40 ľudí.

K nehode došlo pri meste Adamuz, kde sa najprv vykoľajil vlak prevádzkovaný železničnou spoločnosťou Iryo a smerujúci z Málagy do Madridu. Táto súprava pri vykoľajení prešla na susednú koľaj, kde narazila do protiidúceho vlaku štátnej spoločnosti Renfe smerujúceho do mesta Huelva. Aj táto vlaková súprava po zrážke zišla z koľají. Oba vlaky prepravovali takmer 500 ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
