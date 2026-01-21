Trumpov Air Force One sa pre elektrický problém po štarte vrátil na základňu
- DNES - 5:47
- Washington
Lietadlo Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews.
Toto rozhodnutie bolo prijaté po vzlete, keď posádka zistila „menší elektrický problém“ a z opatrnosti sa rozhodla lietadlo obrátiť, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej.
Trump po návrate na základňu Andrews nastúpi do iného lietadla a bude pokračovať vo svojej ceste na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose.
Muž, ktorý smrteľne postrelil japonského premiéra Abeho, dostal doživotie
Muž obvinený zo zabitia bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho bol v stredu súdom v meste Nara uznaný za vinného a odsúdený na doživotie.
Nehoda na železnici v Katalánsku si vyžiadala jednu obeť a desiatky zranených
Najmenej jednu obeť a ďalších najmenej 20 zranených si v utorok vyžiadala nehoda na železničnej trati pri katalánskom mestečku Gelida na severovýchode Španielska.
Trump si myslí, že pri Grónsku sa nájde riešenie uspokojivé pre USA aj NATO
Americký prezident Donald Trump si myslí, že v otázke Grónska sa podarí dospieť k riešeniu, ktoré uspokojí Spojené štáty aj Severoatlantickú alianciu.
Dmitrijev rokoval v Davose s Witkoffom a Kushnerom o vojne na Ukrajine
Ruský vyjednávač a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev v utorok podľa vlastných slov viedol „konštruktívne“ rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o riešení vojny na Ukrajine.