Trump si myslí, že pri Grónsku sa nájde riešenie uspokojivé pre USA aj NATO
- DNES - 5:42
- Washington
Americký prezident Donald Trump si myslí, že v otázke Grónska sa podarí dospieť k riešeniu, ktoré uspokojí Spojené štáty aj Severoatlantickú alianciu (NATO).
V utorok tiež vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko nielen z dôvodu svojej, ale aj svetovej bezpečnosti. O ostrove, ktorý je dánskym autonómnym území, plánuje diskutovať na prebiehajúcom Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Šéf Bieleho domu opakovane hrozí zabratím Grónska, pričom tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť ostrova a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.
„Myslím si, že nájdeme riešenie, s ktorým bude NATO veľmi spokojné a s ktorým budeme veľmi spokojní aj my. Ale potrebujeme ho (Grónsko) z bezpečnostných dôvodov, potrebujeme ho pre národnú bezpečnosť a dokonca aj pre svetovú bezpečnosť,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, ktorú usporiadal presne rok od začiatku svojho druhého funkčného obdobia v úrade a niekoľko hodín pred odletom do Davosu.
Americký prezident v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Krátko pred tlačovou konferenciou Trump zverejnil na svojej sieti príspevok, v ktorom tvrdil, že NATO stále existuje len vďaka nemu. „Žiadna osoba ani prezident neurobil pre NATO viac než prezident Donald J. Trump. Keby som neprišiel, NATO by teraz neexistovalo!!! Bolo by v troskách dejín. Smutné, ale PRAVDIVÉ!!!“ napísal.
Na brífingu potom odmietol priamo odpovedať na otázku, či je odhodlaný udržať USA v NATO. Opäť však spochybnil súdržnosť spojencov v Aliancii. „Veľké obavy, ktoré mám v súvislosti s NATO, spočívajú v tom, že na NATO vynakladáme obrovské sumy peňazí a viem, že my im prídeme na pomoc, ale naozaj pochybujem, či oni prídu na pomoc nám,“ uviedol Trump a zopakoval svoje tvrdenie, že pre NATO urobil viac než ktokoľvek iný.
