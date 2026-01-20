Dmitrijev rokoval v Davose s Witkoffom a Kushnerom o vojne na Ukrajine
- DNES - 21:49
- Davos
Ruský vyjednávač a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev v utorok podľa vlastných slov viedol „konštruktívne“ rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o riešení vojny na Ukrajine. Tieto rokovania sa uskutočnili na okraj Svetového ekonomického fóra v Davose. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Stretnutia sú konštruktívne a čoraz viac ľudí si uvedomuje, že postoj Ruska je správny,“ povedal Dmitrijev po stretnutí.
Witkoff označil stretnutie za „veľmi pozitívne,“ informuje agentúra Reuters s odvolaním na ruskú tlačovú agenturu RIA.
Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, trvali rozhovory dve hodiny.
Reuters pripomína, že Spojené štáty v uplynulej dobe viedli rokovania s Ruskom a separátne aj s Ukrajinou a lídrami európskych štátov o ukončení vojny na Ukrajine, ktorá trvá už takmer štyri roky. Dosiaľ sa však nepodarilo dosiahnuť žiadnu dohodu.
S Witkoffom a Kushnerom sa Dmitrijev stretol aj v decembri v Spojených štátoch. Po návrate do Moskvy o priebehu rokovaní informoval aj ruského prezidenta Vladimira Putina. Americkí vyslanci sa neskôr opakovane stretli s predstaviteľmi Ukrajiny a niektorých európskych štátov. Witkoff rokovania nazval „produktívnymi a konštruktívnymi“.
Rokovania o mierovej dohode pod vedením USA sa v uplynulých týždňoch sústredili na bezpečnostné záruky, ktoré sa Ukrajina snaží od svojich spojencov získať v prípade uzavretia prímeria s Ruskom.
Európski spojenci Ukrajiny sa podľa Reuters obávajú, že USA by mohli od Ukrajiny požadovať územné ústupky v rámci možnej mierovej dohody. Ukrajina pritom naďalej odmieta prijať požiadavku Kremľa, aby sa výmenou za mier vzdala východoukrajinského regiónu Donbas.
Rusko tvrdí, že európski lídri majú v úmysle zmariť mierové rokovania podmienkami, o ktorých vedia, že sú neprijateľné pre Kremeľ.
Americký prezident Donald Trump v nedávnom rozhovore pre Reuters uviedol, že potenciálnu mierovú dohodu o Ukrajine brzdí Kyjev, zatiaľ čo Rusko je pripravené na jej uzavretie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol tvrdenia Trumpa a vyhlásil, že Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru.
