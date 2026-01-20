  • Články
USA podľa Trumpa možno dokážu zapojiť Machadovú do vedenia Venezuely

  • DNES - 21:00
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že by veľmi rád nejakým spôsobom zapojil do vedenia Venezuely líderku tamojšej opozície Maríu Corinu Machadovú, ktorú označil za neuveriteľne milú ženu. Americká administratíva je podľa jeho slov s Machadovou v kontakte.

Hovoríme s ňou. Možno ju dokážeme nejakým spôsobom zapojiť. Veľmi rád by som to urobil,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, ktorú usporiadal presne rok od začatia svojho druhého funkčného obdobia v úrade prezidenta.

Väčšinu času na prebiehajúcom brífingu venoval Trump domácej politike a „365 víťazstvám“, ktoré podľa svojich slov dosiahol od návratu do Bieleho domu v januári minulého roka. Venezuelou sa zaoberal len krátko, keď spomenul možné zapojenie Machadovej a súčasne vyzdvihol spoluprácu s terajším vedením krajiny.

Na čele Venezuely je v súčasnosti dočasná prezidentka a viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Právomoci hlavy štátu prevzala po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku

Machadová je v posledných dňoch na návšteve Washingtonu, kde vyhlásila, že na dosiahnutie zmeny vo Venezuele je potrebné, aby tamojšie úrady prepustili politických väzňov.

Trump po vojenskom zásahu USA vo Venezuele vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo svojej vlasti podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“.

V snahe udržať si priazeň šéfa Bieleho domu Machadová už minulý týždeň avizovala, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovu cenu za mier. Medailu ceny mu odovzdala vo štvrtok pri stretnutí v Bielom dome. Nórsky Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že ocenenie je neprenosné a podeliť sa oň nie je možné.

Neuveriteľne milá žena urobila tiež niečo veľmi neuveriteľné, ako viete, pár dní dozadu,“ povedal v utorok Trump novinárom v Bielom dome.

Americký prezident opakovane tvrdí, že Nobelovu cenu za mier by mal získať on. V tejto súvislosti v liste adresovanom nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störeovi kritizoval Nórsko za to, že mu cenu neudelilo, a preto podľa svojich slov „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“. Störe reagoval, že cenu udeľuje nezávislý Nobelov výbor, nie nórska vláda.

Zdroj: Info.sk, TASR
