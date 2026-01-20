  • Články
Utorok, 20.1.2026
Davos: Kanadský premiér vyjadril podporu Grónsku

Kanadský premiér Mark Carney vyjadril v utorok vo švajčiarskom Davose, kde prebieha Svetové ekonomické fórum (WEF), svoju podporu Grónsku.

Agentúry AFP pripomína, že kanadský premiér sa snaží znížiť závislosť svojej krajiny od Spojených štátov ohľadne vlastného sporu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o colné sadzby.

Carney podotkol, že Kanada ťažila z éry „americkej hegemónie“, teraz sa však musí zmeniť, aby bránila existujúci medzinárodný poriadok.

Stredné mocnosti musia konať spoločne, pretože ak nie sme pri rokovacom stole, sme na menu,“ poznamenal kanadský premiér.

Carney v utorok tiež podľa agentúry Reuters povedal, že Kanada dôrazne nesúhlasí s akýmikoľvek americkými clami kvôli Trumpovmu cieľu prevziať Grónsko, ktoré je autonómnym územím patriacim Dánsku.

Kanada dôrazne nesúhlasí s clami ohľadne Grónska a vyzýva na cielené rozhovory s cieľom dosiahnuť naše spoločné ciele v oblasti bezpečnosti a prosperity v Arktíde,“ povedal kanadský premiér počas vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre.

Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.

Šéf Bieleho domu opakovane hrozí zabratím Grónska, pričom tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zabezpečiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
