Davos: Kanadský premiér vyjadril podporu Grónsku
- DNES - 20:52
- Davos
Kanadský premiér Mark Carney vyjadril v utorok vo švajčiarskom Davose, kde prebieha Svetové ekonomické fórum (WEF), svoju podporu Grónsku.
Agentúry AFP pripomína, že kanadský premiér sa snaží znížiť závislosť svojej krajiny od Spojených štátov ohľadne vlastného sporu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o colné sadzby.
Carney podotkol, že Kanada ťažila z éry „americkej hegemónie“, teraz sa však musí zmeniť, aby bránila existujúci medzinárodný poriadok.
„Stredné mocnosti musia konať spoločne, pretože ak nie sme pri rokovacom stole, sme na menu,“ poznamenal kanadský premiér.
Carney v utorok tiež podľa agentúry Reuters povedal, že Kanada dôrazne nesúhlasí s akýmikoľvek americkými clami kvôli Trumpovmu cieľu prevziať Grónsko, ktoré je autonómnym územím patriacim Dánsku.
„Kanada dôrazne nesúhlasí s clami ohľadne Grónska a vyzýva na cielené rozhovory s cieľom dosiahnuť naše spoločné ciele v oblasti bezpečnosti a prosperity v Arktíde,“ povedal kanadský premiér počas vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre.
Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Šéf Bieleho domu opakovane hrozí zabratím Grónska, pričom tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zabezpečiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.
USA podľa Trumpa možno dokážu zapojiť Machadovú do vedenia Venezuely
Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že by veľmi rád nejakým spôsobom zapojil do vedenia Venezuely líderku tamojšej opozície Maríu Corinu Machadovú, ktorú označil za neuveriteľne milú ženu.
Dánsko požiadalo NATO o trvalú prítomnosť v Grónsku
Dánsko požiadalo Severoatlantickú alianciu o jej trvalú prítomnosť v Grónsku, ktoré chce pre USA získať americký prezident Donald Trump.
Machadová: Aby nastala zmena vo Venezuele, je nutné prepustiť politických väzňov
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v utorok povedala, že na dosiahnutie zmeny vo Venezuele je potrebné, aby tamojšie úrady prepustili politických väzňov.
Lukašenko podpísal dokument o vstupe Bieloruska do Rady mieru inciovanej USA
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok podpísal dokument o pristúpení Bieloruska k Rade mieru, ktorej vznik inicioval prezident USA Donald Trump, a o implementácii ustanovení jej charty.