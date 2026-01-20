  • Články
Žlčníkové kamene trápia viac ženy ako mužov: Prečo je to tak?

  • DNES - 19:46
  • Bratislava
Žlčníkové kamene trápia viac ženy ako mužov: Prečo je to tak?

Až vyše 65 percent prípadov žlčníkových kameňov sa týka žien.

Žlčníkové kamene sú spevnené usadeniny žlče, ktoré vznikajú v žlčníku. Ako informuje zdravotnícka organizácia Mayo Clinic, veľkosťou sa približujú zrnku piesku a pri zväčšení až golfovej loptičke.

„Ľudia, ktorí sa stretávajú so žlčníkovými kameňmi, obvykle podstupujú operáciu na odstránenie žlčníka. Žlčníkové kamene, ktoré nevykazujú žiadne príznaky, si však nevyžadujú liečbu,“ informuje Mayo Clinic.

Častejšie postihujú ženy

Foto: Kateryna Kon/Shutterstock.com

Ako vo svojom článku poznamenal medicínsky web Harvard Health Publishing, v 65 až 75 percentách prípadov vznikajú žlčníkové kamene u žien. Za hlavnú príčinu pritom označil ženské hormóny.

Žlčníkové kamene totiž okrem žlče pozostávajú aj cholesterolu, ktorého tvorba v tele sa zrýchľuje prostredníctvom ženského hormónu estrogénu. „Estrogén zvyšuje množstvo cholesterolu v žlči a progesterón spomaľuje vyprázdňovanie žlčníka. Tým sa vysvetľuje, prečo u žien vekom klesá riziko (vzniku žlčníkových kameňov – pozn. red.) viac ako u mužov,“ píše Harvard Health Publishing.

Okrem pohlavia zvyšuje riziko vzniku žlčníkových kameňov aj vek. Zdravotnícky web uvádza, že ochorenie častejšie postihuje ženy pred 40-tkou. Jeho vznik ovplyvňuje aj tehotenstvo, rovnako ako niektoré hormonálne lieky.

„Riziko zvyšuje estrogénová terapia, najmä ak sa hormóny užívajú formou tabletiek, a nie ako náplasti. Ústne podávaná antikoncepcia takisto mierne zvyšuje riziko, ale len počas prvých 10 rokov užívania.“

Príznaky prichádzajú vo vlnách

Samotné žlčníkové kamene nezvyknú vyvolávať nepriaznivé príznaky, problém však nastáva, keď upchajú žlčové cesty. Ako informuje zdravotnícke zariadenie Cleveland Clinic, pri upchatí žlčových ciest dochádza k bolesti vrchnej časti brucha a nevoľnosti.

„Príznaky často prichádzajú vo vlnách, alebo môžu pretrvať,“ informuje inštitúcia. Ak je upchatie žlčových ciest závažné alebo dlhodobé, pacienti môžu pozorovať aj ďalšie príznaky:

  • potenie
  • zvýšená telesná teplota
  • zrýchlený pulz
  • opuch brucha a citlivosť
  • žltkasté sfarbenie pokožky a očí
  • tmavý moč a svetlá stolica

Cleveland Clinic zároveň dochádza, že bolesti sú najviac citeľné po jedle, keď sa žlčník sťahuje a vytvára tlak na žlčové cesty. U žien pritom neraz dochádza k bolesti aj zdanlivo nesúvisiacich častí tela: „Môžu byť náchylnejšie na pociťovanie bolesti žlčníka aj v ruke, ramene, hrudníku alebo chrbte,“ dodala inštitúcia.

Zdroj: Info.sk, DP, mayoclinic.org, harvard.edu, clevelandclinic.org
