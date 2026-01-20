  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-5°Bratislava

Štefan Kišš: Koalícia nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, mala požiadať o dôveru

  • DNES - 19:14
  • Bratislava
Štefan Kišš: Koalícia nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, mala požiadať o dôveru

Koalícia sa rozhodla, že bude ignorovať ústavný zákon. Nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, a tak mala bezodkladne požiadať o dôveru.

Dodnes sa tak nestalo. Koaličný valec pochoval ochotu riadiť sa najdôležitejším zákonom krajiny. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš k rokovaniu Výboru NR SR pre financie a rozpočet v Národnej banke Slovenska.

Hlasovať sa podľa neho malo už na poslednej schôdzi parlamentu, keďže pravidlá dlhovej brzdy ešte na konci novembra zaviazali vládu požiadať o dôveru. „Keď sa k tomu ministri nemali, navrhol som, aby sme ich aspoň my z finančného výboru vyzvali dodržiavať ústavu,“ zdôraznil.

Je absurdné, že na toto treba uznesenie. Ešte absurdnejšie je, že túto výzvu dnes výbor odmietol. A to priamo v budove Národnej banky Slovenska, ktorej súčasný guvernér Peter Kažimír svojho času presvedčil Roberta Fica (Smer-SD), aby Smer za pravidlá dlhovej brzdy zahlasoval. Jediné, na čom tejto koalícii záleží, je udržať si vlastné fleky,“ dodal Kišš.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dánsky dôchodkový fond sa plánuje zbaviť amerických dlhopisov

Dánsky dôchodkový fond sa plánuje zbaviť amerických dlhopisov

DNES - 18:41Ekonomické

Dánsky dôchodkový fond AkademikerPension oznámil, že sa plánuje zbaviť amerických vládnych dlhopisov, ktoré má v držbe.

PS: Pre ekonomické opatrenia vlády prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí

PS: Pre ekonomické opatrenia vlády prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí

DNES - 15:46Ekonomické

Pre opatrenia vlády Roberta Fica, ktoré dusia ekonomický rast, prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí. Uviedli to na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska.

Fico zverejnil obsah listu pre Von der Leyenovú

Fico zverejnil obsah listu pre Von der Leyenovú

DNES - 14:26Ekonomické

Premiér adresoval predsedníčke Európskej komisie list, ktorého obsah zverejnil na sociálnej sieti.

SaS vyzýva premiéra, aby zverejnil jadrovú dohodu medzi Slovenskom a USA

SaS vyzýva premiéra, aby zverejnil jadrovú dohodu medzi Slovenskom a USA

DNES - 12:46Ekonomické

Premiér Robert Fico by mal konečne zverejniť text dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú podpísal minulý týždeň v Spojených štátoch, odkázala SaS.

Vosveteit.sk
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP