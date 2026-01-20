  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-5°Bratislava

SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

  • DNES - 18:52
  • Bratislava
SHMÚ: V noci začnú platiť výstrahy pred mrazmi, pozor aj na hmlu

V noci z utorka na stredu (21. 1.) by mohli najmä na strednom a východnom Slovensku udrieť silné mrazy.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vyhlásil výstrahy prvého aj druhého stupňa. Na juhovýchode krajiny si treba dať pozor aj na hmlu. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami platia na severe Prešovského kraja. Teplota by ojedinele mohla klesnúť na mínus 20 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varovali meteorológovia.

V ostatných okresoch východného Slovenska aj v strede krajiny očakáva ústav miestami teploty pod mínus 15 stupňov Celzia. Platia výstrahy prvého stupňa. Varovania pred mrazmi majú vstúpiť do platnosti o 23.00 h a platiť by predbežne mali do stredy 09.00 h.

Pozor si na juhovýchode Slovenska však treba dať aj na hmlu. Dohľadnosť v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou, kde platia výstrahy prvého stupňa, môže klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ. Výstrahy majú zostať v platnosti do stredy 10.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia

Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia

DNES - 19:49Domáce

Aké je pozadie „projektu Kotva“ a čo sa stane 12. augusta 2026? Toto tvrdí NASA.

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

DNES - 16:00Domáce

Finančná správa v utorok ráno evakuovala a v spolupráci s políciou urobila pyrotechnickú prehliadku nielen v budove na Mierovej ulici v Bratislave, ale aj v ďalších 97 budovách po celom Slovensku.

PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum

PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum

DNES - 15:17Domáce

Opozičné PS označilo za nepochopiteľný postup pri vyšetrovaní nehody, ktorej účastníkom bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar.

PS iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra

PS iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra

DNES - 13:55Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra pre dianie v jeho sekcii verejnej správy.

Vosveteit.sk
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tomVýrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP