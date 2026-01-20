Barrot: Francúzsko podporuje pozastavenie obchodnej dohody medzi EÚ a USA
- Paríž
Francúzsko podľa ministra zahraničných vecí Jean-Noëla Barrota podporuje pozastavenie uplatňovania vlani uzavretej obchodnej dohody medzi EÚ a USA.
Barrot to povedal v utorok vo francúzskom Národnom zhromaždení v súvislosti s hrozbou clami zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázke Grónska.
Únia v rámci rámcovej dohody v júli minulého roka súhlasila s tým, že na väčšinu tovaru vyvážaného do Spojených štátov bude platiť clo vo výške 15 percent.
Trump v sobotu pohrozil, že na dovoz z ôsmich európskych krajín - Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska - uvalí od 1. februára desaťpercentné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu avizoval, že požiada aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nikdy nepoužila, ak sa potvrdí zvýšenie amerických ciel voči krajinám, ktoré odmietajú Trumpov plán zmocniť sa Grónska. V utorok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose Macron vyhlásil, že EÚ by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím daného nástroja.
„Hrozba clami sa používa ako vydieranie s cieľom dosiahnuť neoprávnené ústupky,“ vyhlásil v parlamente Barrot a dodal, že Európska komisia má „veľmi silné nástroje“, aby mohla reagovať na Trumpove hrozby.
Hlavné politické frakcie v Európskom parlamente v utorok oznámili, že sa zhodujú v otázke pozastavenia ratifikácie dohody medzi EÚ a USA. Chcú tak vyjadriť protest proti zámeru Trumpa zaviesť clá v súvislosti s Grónskom.
Európska únia zvažuje viaceré možnosti reakcie, ak Trump od svojich hrozieb neustúpi. Patria medzi ne pozastavenie obchodnej dohody, zavedenie ciel na dovoz z USA v celkovej hodnote 93 miliárd eur, ktoré sú momentálne pozastavené až do 6. februára, a tiež využitie zmieneného nástroja ACI. Lídri bloku budú o prípadnej reakcii rokovať vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli.
Lukašenko podpísal dokument o vstupe Bieloruska do Rady mieru inciovanej USA
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok podpísal dokument o pristúpení Bieloruska k Rade mieru, ktorej vznik inicioval prezident USA Donald Trump, a o implementácii ustanovení jej charty.
Tusk: Ústupky sú vždy prejavom slabosti, Európa si nemôže dovoliť byť slabá
Poľský premiér Donald Tusk v krátkom vyhlásení na sieti X uviedol, že politika ústupkov je vždy prejavom slabosti a Európa si ju nemôže dovoliť ani voči svojim nepriateľom, ani voči spojencom.
Kličko: Z Kyjeva pred ruskými útokmi ušlo v januári 600.000 ľudí
Približne 600.000 ľudí v januári ušlo z ukrajinského hlavného mesta Kyjev pred ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru.
Bývalý šéf NATO: Spor o Grónsko je najväčšou výzvou pre Alianciu od jej vzniku
Európa by mala prestať lichotiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tvrdo ekonomicky zasiahnuť v prípade, že USA uvalia clá na európske štáty, ktoré vyslali svojich vojakov do Grónska.