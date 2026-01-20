  • Články
Kličko: Z Kyjeva pred ruskými útokmi ušlo v januári 600.000 ľudí

  • DNES - 18:45
  • Kyjev
Približne 600.000 ľudí v januári ušlo z ukrajinského hlavného mesta Kyjev pred ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru. V rozhovore pre agentúru AFP to v utorok povedal primátor Kyjeva Vitalij Kličko. Obyvatelia metropoly podľa neho vypočuli výzvu na dočasnú evakuáciu, ktorú im adresoval 9. januára. Informuje o tom TASR.

Teplota je takmer mínus 20 stupňov a (ruský prezident Vladimir) Putin to využíva na zlomenie odporu, na to, aby všetkých doviedol do depresie a vytvoril napätie v spoločnosti,“ vyhlásil Kličko s tým, že z Kyjeva, ktorý má asi 3,6 milióna obyvateľov, sa odsťahovalo asi 600.000 ľudí.

Primátor ukrajinskej metropoly opäť vyzval ľudí, ktorí majú k dispozícii alternatívne ubytovanie, aby z Kyjeva odišli s cieľom znížiť tlak na energetickú sieť, ktorá je často terčom ruských útokov. Salva stoviek ruských dronov a rakiet 9. januára spôsobila, že polovica všetkých obytných budov v Kyjeve zostala bez kúrenia.

Odvtedy ruské sily podnikli niekoľko ďalších rozsiahlych útokov. K jednému z nich podľa AFP došlo len niekoľko hodín pred rozhovorom s Kličkom, v dôsledku čoho bola vyradená elektrina, kúrenie a vodu pre státisíce ľudí v Kyjeve. Bez týchto základných služieb sa ocitol aj ukrajinských parlament, oznámil na sociálnej sieti jeho predseda Ruslan Stefančuk.

Kličko minulý týždeň informoval, že školy v Kyjeve zostanú zatvorené prinajmenšom do 1. februára pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru. Podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia malo hlavné mesto k dispozícii len približne polovicu elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie svojho chodu.

Dlhé výpadky dodávok elektriny sa stali na Ukrajine bežnou záležitosťou od roku 2022, keď ruské sily začali systematicky útočiť na jej energetické zariadenia, napísala agentúra AFP. Niektorí Ukrajinci však podľa nej teraz tvrdia, že počas dňa majú elektrinu len jednu alebo dve hodiny denne, ak vôbec nejakú.

Predstavte si, že vo vašej domácnosti nie je elektrina ani voda. Nemôžete sa osprchovať. Radiátory sú studené. Situácia je veľmi kritická. Bojujeme o prežitie a bojujeme o to, aby sme ľuďom poskytovali služby – kúrenie, vodu, elektrinu,“ dodal Kličko.

Zdroj: Info.sk, TASR
