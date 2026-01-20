  • Články
Dánsky dôchodkový fond sa plánuje zbaviť amerických dlhopisov

  • DNES - 18:41
  • Kodaň
Dánsky dôchodkový fond AkademikerPension oznámil, že sa plánuje zbaviť amerických vládnych dlhopisov, ktoré má v držbe. Uviedol to v situácii, keď americký prezident Donald Trump opakovane varoval, že chce získať Grónsko. Informoval o tom portál britského denníka The Telegraph.

AkademikerPension, ktorý spravuje aktíva v celkovej hodnote zhruba 25 miliárd USD (21,32 miliardy eur), uviedol, že do konca januára predá americké vládne dlhopisy vo svojej držbe v hodnote približne 100 miliónov USD. Hlavný investičný manažér fondu Anders Schelde, ktorý sa vyjadril pre agentúru Bloomberg, oznámil tento krok s poznámkou, že „americké vládne financie nie sú z dlhodobého hľadiska udržateľné“.

Akciové trhy v Británii, Európskej únii, ako aj v USA zaznamenali v utorok výrazný pokles, keď reagovali na viaceré prejavy na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, ktoré poukázali na zvýšenie napätia medzi Európou a USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že Dánsko bude za Grónskom naďalej stáť a guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom Británii a štátom v kontinentálnej Európe povedal, že Trumpovi „to musia oplácať rovnakou mincou, ak chcú v rokovaniach s ním docieliť úspech“.

Naopak, americký minister financií Scott Bessent vyzval Európanov, aby nereagovali odvetnými krokmi na Trumpove plány uvaliť v súvislosti s otázkou okolo Grónska na osem európskych štátov dovozné clá. Trump plánuje zaviesť voči týmto krajinám od februára 10-percentné clá, pričom od júna by sa mohli zvýšiť na 25 %. „Najhoršie, čo môžu krajiny urobiť, je eskalovať obchodný spor s USA,“ povedal Bessent.

(1 EUR = 1,1728 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
