Bývalý šéf NATO: Spor o Grónsko je najväčšou výzvou pre Alianciu od jej vzniku
- DNES - 17:32
- Brusel
Európa by mala prestať lichotiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tvrdo ekonomicky zasiahnuť v prípade, že USA uvalia clá na európske štáty, ktoré vyslali svojich vojakov do Grónska.
V utorok to podľa agentúry Reuters vyhlásil dánsky expremiér a bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Anders Fogh Rasmussen. Trumpov zámer prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska, je podľa neho najväčšou výzvou pre NATO od jeho založenia v roku 1949.
Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
„V stávke je skutočne budúcnosť NATO,“ povedal bývalý šéf Aliancie. „Pochlebovanie by malo skončiť. Nefunguje to. Faktom je, že Trump rešpektuje len silu a moc. A jednotu. Presne to by teraz mala Európa demonštrovať,“ povedal Rasmussen agentúre Reuters na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. Zdôraznil, že nekritizuje prístup súčasného šéfa NATO Marka Rutteho, ktorý Trumpa často chváli. Povedal však, že nastal čas na nový prístup zo strany Európy.
Rasmussen navrhuje trojbodový plán na zažehnanie súčasnej krízy. Jeho súčasťou je úprava dohody medzi Spojenými štátmi a Dánskom z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje rozmiestniť v Grónsku svoje sily a vojenské základne. Zmluva by podľa neho mala zahŕňať posilnenú prítomnosť NATO na tomto ostrove. Jej ďalšou súčasťou by mal byť aj investičný pakt, ktorý by pomohol americkým a európskym firmám ťažiť nerastné suroviny v Grónsku, ako aj „pakt stabilnosti a odolnosti“, ktorý by zabránil čínskym a ruským investíciám v tamojších kritických odvetviach, povedal.
Dánsky expremiér uviedol, že plán zatiaľ nepredstavil dánskym ani iným vládnym predstaviteľom a bude o ňom diskutovať s delegátmi v Davose. „Dúfam, že prínos niečoho konkrétneho by mohol celú túto diskusiu posunúť do viac konštruktívne fázy,“ povedal.
Zelenskyj sa obáva, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od vojny na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyjadril obavy, že pretrvávajúci spor týkajúci sa Grónska by mohol odvrátiť pozornosť od vojny na Ukrajine.
Šéf NR SR rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu, témou boli i otázky EÚ
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok v talianskom Ríme rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone.
Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku
Európska únia by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.