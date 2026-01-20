  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-4°Bratislava

Bývalý šéf NATO: Spor o Grónsko je najväčšou výzvou pre Alianciu od jej vzniku

  • DNES - 17:32
  • Brusel
Bývalý šéf NATO: Spor o Grónsko je najväčšou výzvou pre Alianciu od jej vzniku

Európa by mala prestať lichotiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tvrdo ekonomicky zasiahnuť v prípade, že USA uvalia clá na európske štáty, ktoré vyslali svojich vojakov do Grónska.

V utorok to podľa agentúry Reuters vyhlásil dánsky expremiér a bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Anders Fogh Rasmussen. Trumpov zámer prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska, je podľa neho najväčšou výzvou pre NATO od jeho založenia v roku 1949.

Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.

V stávke je skutočne budúcnosť NATO,“ povedal bývalý šéf Aliancie. „Pochlebovanie by malo skončiť. Nefunguje to. Faktom je, že Trump rešpektuje len silu a moc. A jednotu. Presne to by teraz mala Európa demonštrovať,“ povedal Rasmussen agentúre Reuters na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. Zdôraznil, že nekritizuje prístup súčasného šéfa NATO Marka Rutteho, ktorý Trumpa často chváli. Povedal však, že nastal čas na nový prístup zo strany Európy.

Rasmussen navrhuje trojbodový plán na zažehnanie súčasnej krízy. Jeho súčasťou je úprava dohody medzi Spojenými štátmi a Dánskom z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje rozmiestniť v Grónsku svoje sily a vojenské základne. Zmluva by podľa neho mala zahŕňať posilnenú prítomnosť NATO na tomto ostrove. Jej ďalšou súčasťou by mal byť aj investičný pakt, ktorý by pomohol americkým a európskym firmám ťažiť nerastné suroviny v Grónsku, ako aj „pakt stabilnosti a odolnosti“, ktorý by zabránil čínskym a ruským investíciám v tamojších kritických odvetviach, povedal.

Dánsky expremiér uviedol, že plán zatiaľ nepredstavil dánskym ani iným vládnym predstaviteľom a bude o ňom diskutovať s delegátmi v Davose. „Dúfam, že prínos niečoho konkrétneho by mohol celú túto diskusiu posunúť do viac konštruktívne fázy,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj sa obáva, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od vojny na Ukrajine

Zelenskyj sa obáva, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od vojny na Ukrajine

DNES - 17:16Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyjadril obavy, že pretrvávajúci spor týkajúci sa Grónska by mohol odvrátiť pozornosť od vojny na Ukrajine.

Šéf NR SR rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu, témou boli i otázky EÚ

Šéf NR SR rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu, témou boli i otázky EÚ

DNES - 17:12Zahraničné

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok v talianskom Ríme rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone.

Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku

Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku

DNES - 16:08Zahraničné

Európska únia by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

DNES - 15:04Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.

Vosveteit.sk
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP