  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-4°Bratislava

Zelenskyj sa obáva, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od vojny na Ukrajine

  • DNES - 17:16
  • Kyjev
Zelenskyj sa obáva, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od vojny na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyjadril obavy, že pretrvávajúci spor týkajúci sa Grónska by mohol odvrátiť pozornosť od vojny na Ukrajine.

Obávam sa oslabenia sústredenia počas vojny,“ povedal Zelenskyj novinárom. Spory ohľadom Grónska - autonómneho územia Dánska - a vojna na Ukrajine by sa podľa prezidenta nemali považovať za „zameniteľné“.

Máme vojnu, máme konkrétneho agresora a máme konkrétne obete,“ konštatoval Zelenskyj.

Ukrajinský prezident vyzval Spojené štáty, aby sa zapojili do diplomacie s Európou. „Veľmi, veľmi chcem, aby Amerika vypočula Európu, aby ju skutočne počúvala v rámci diplomacie. Myslím, že sa to stane, a pevne verím, že nenastanú žiadne veľké hrozby,“ dodal.

AFP konštatuje, že Ukrajina sa snaží vyhnúť sporu, ktorý by mohol narušiť jednotu medzi jej západnými spojencami. Ukrajina, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii, je v uplynulom období vystavená rozsiahlym ruským útokom na jej energetickú infraštruktúru.

Prezident Spojených štátov Donald Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska. Trump opakovane tvrdí, že USA potrebujú Grónsko pre svoju národnú bezpečnosť. Svoj záujem získať tento najväčší ostrov na svete odôvodňuje aj snahou zabrániť Číne a Rusku údajne sa zmocniť Grónska.

Podľa európskych krajín, ktorých sa opatrenie týka, by clá porušovali obchodnú dohodu, ktorú s Trumpom vyjednali vlani. Európski lídri budú preto rokovať o možných odvetných opatreniach na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli. Jednou z možností je balík ciel na dovoz z USA, ktorý dosahuje hodnotu 93 miliárd eur. Balík by automaticky nadobudol platnosť 6. februára po šesťmesačnom pozastavení.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bývalý šéf NATO: Spor o Grónsko je najväčšou výzvou pre Alianciu od jej vzniku

Bývalý šéf NATO: Spor o Grónsko je najväčšou výzvou pre Alianciu od jej vzniku

DNES - 17:32Zahraničné

Európa by mala prestať lichotiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tvrdo ekonomicky zasiahnuť v prípade, že USA uvalia clá na európske štáty, ktoré vyslali svojich vojakov do Grónska.

Šéf NR SR rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu, témou boli i otázky EÚ

Šéf NR SR rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu, témou boli i otázky EÚ

DNES - 17:12Zahraničné

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok v talianskom Ríme rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone.

Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku

Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku

DNES - 16:08Zahraničné

Európska únia by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

DNES - 15:04Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.

Vosveteit.sk
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácieStačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP