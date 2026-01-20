Šéf NR SR rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu, témou boli i otázky EÚ
- DNES - 17:12
- Rím
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok v talianskom Ríme rokoval s podpredsedníčkou talianskeho Senátu Mariolinou Castellone. Diskutovali okrem iného o vzájomnej spolupráci či o otázkach Európskej únie (EÚ). Venovali sa tiež téme zapájania mladých ľudí do verejného diania. Stretnutie podľa slov Rašiho potvrdilo vysokú úroveň vzťahov medzi krajinami.
„S podpredsedníčkou talianskeho Senátu Castellone sme diskutovali o viacerých oblastiach. Rozprávali sme sa o tom, aby sme hľadali s Talianskom, ktorý je náš strategický obchodný partner, spoločné riešenia na problémy, ktoré prináša EÚ a to, čo sa vo svete deje,“ povedal Raši novinárom v Ríme.
Diskutovalo sa o konkurencieschopnosti, bezpečnosti a budúcnosti EÚ. Politici sa venovali tiež problémom spojených s migráciou. Debata bola i o posilňovaní spolupráce medzi parlamentmi oboch krajín. Politici si vymenili aj skúsenosti v oblasti práce s mladou generáciou. „Hovorili sme o tom, že by mladí ľudia zo Slovenska, ktorí chodia na stáže, organizujú parlament mladých, mohli ísť na podobné podujatia do Talianska, a my by sme zase privítali mladých ľudí z Talianska, aby spoznali, ako funguje zákonodarný zbor v SR,“ priblížil Raši.
Stretnutie podľa jeho slov potvrdilo spoločný záujem rozvíjať bilaterálne vzťahy na všetkých úrovniach. „Aj prostredníctvom takýchto rokovaní sa posilňuje partnerstvo, ktoré má pevné základy a jasnú perspektívu do budúcnosti,“ okomentoval.
Predseda slovenského parlamentu sa v utorok zúčastnil tiež ekonomického fóra zameraného na sektor udržateľného „zeleného stavebníctva a udržateľného cestovného ruchu“. Absolvoval i slávnostnú recepciu pri príležitosti 33. výročia vzniku SR. V tento deň Rašiho ešte okrem iného čaká pietny akt položenia venca k buste Alexandra Dubčeka. V stredu (21. 1.) má na programe okrem iného rokovanie s predsedom talianskej Poslaneckej snemovne Lorenzom Fontanom.
Raši odcestoval na pracovnú cestu do talianskeho Ríma v utorok ráno. Sprevádza ho parlamentná delegácia. Na ceste sa zúčastňuje i štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Rokoval v rámci nej s generálnou tajomníčkou talianskeho ministerstva pre regionálne záležitosti a samosprávy Paolou d’Avenaovou. „Diskusia sa zamerala na národnú pozíciu k budúcim eurofondom v regiónoch, princíp 'eurofondy za reformy' po vzore Plánu obnovy, podporu rozvoja pohraničných území, piliere regionálneho rozvoja aj spoluprácu so samosprávami,“ ozrejmili z rezortu vnútra.
Stretol sa tiež podpredsedom Výboru pre obranu Poslaneckej snemovne Pierom Fassinom. Prebral s ním reformu krízového riadenia a podporu medziobecnej spolupráce. Kaliňák skonštatoval že, prehlbovanie spolupráce s partnerskými krajinami a výmena praktických skúseností pre rozvoj regiónov a efektívnu modernizáciu územnej samosprávy sú dôležitým predpokladom fungovania verejnej správy. „Ak chceme, aby regióny napredovali, musíme im dať silnejšie nástroje, jasné pravidlá a podporu, ktorá je viazaná aj na reformy. Skúsenosti našich partnerov z Talianska sú pre Slovensko cenné najmä pri formovaní regionálnej politiky, spolupráce so samosprávami a nastavení nových eurofondov orientovaných na rozvoj aj reformy,“ dodal.
